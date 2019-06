Le Collège de Maisonneuve présente l'événement Vivre-ensemble en entreprise pour que la diversité et de l'inclusion profitent à tous

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Collège de Maisonneuve a donné aujourd'hui le coup d'envoi du Colloque Vivre-ensemble en entreprise et de la Journée carrières en présence de la directrice générale du Collège de Maisonneuve, Mme Malika Habel, ainsi que de nombreux chefs d'entreprises, gestionnaires en ressources humaines, professionnels à la recherche d'un nouveau défi, étudiants finissants et nouveaux diplômés du Collège.

« Le Collège de Maisonneuve travaille au quotidien à former les prochaines générations de travailleurs qui seront appelés à intégrer le marché de l'emploi. Par le biais de l'événement Vivre-ensemble en entreprise - que nous avons le plaisir d'organiser avec la participation financière du gouvernement du Québec pour une deuxième année consécutive - nous souhaitons également outiller les employeurs afin de les appuyer dans leur démarche vers une diversité accrue en entreprise », indique Mme Malika Habel, directrice générale du Collège de Maisonneuve.

Par l'entremise de sa riche programmation, le Colloque - placé sous le patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO - a présenté une expérience immersive innovante de formation qui a permis, entre autres, aux participants de renforcer leurs compétences transversales, notamment en matière de travail d'équipe, de communication, d'écoute, de créativité et de résolution de problèmes.

« L'intégration et le maintien en emploi d'une clientèle diversifiée est le fil conducteur de l'événement Vivre-ensemble en entreprise, et permet de joindre autant les employeurs que les travailleuses et travailleurs. Il s'agit d'une initiative concrète dont les objectifs sont en concordance avec l'action de mon ministère. » explique M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

À la lumière de conférences, de panels et d'ateliers, les participants ont aussi profité de cette plateforme unique pour discuter ensemble des stratégies et des solutions à mettre de l'avant afin de favoriser l'avancement de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Plusieurs conférenciers de renom, dont M. Bruny Surin, entrepreneur et médaillé olympique d'athlétisme, et M. Eddy King, humoriste, ont pris part à cette 2e édition de l'événement.

En parallèle du Colloque, la Journée carrières a réussi à attirer plusieurs chercheurs d'emploi heureux de découvrir les nombreux postes à pourvoir dans différents secteurs d'activités et de rencontrer la cinquantaine d'employeurs et d'organismes d'aide à l'emploi disponibles sur place pour réaliser des entrevues. Ils ont aussi eu l'occasion de participer à une clinique de révision de curriculum vitae et à un atelier sur les meilleures techniques pour réussir une entrevue d'embauche.

À propos du Collège de Maisonneuve

ÉDUQUER, TRANSFORMER, AGIR

Le Collège de Maisonneuve est un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour la qualité de ses programmes et centré sur la réussite éducative de ses 7 000 étudiants, jeunes et adultes. Une gamme complète d'activités et de stages favorisent l'ouverture, le dépassement et l'engagement étudiant, dans son milieu et à l'international, sur le plan social, culturel et sportif. Une vie interculturelle active contribue au dynamisme de Maisonneuve et enrichit la communauté. En considérant ses trois centres collégiaux de transfert de technologie, le Collège figure parmi les acteurs influents en matière de recherche, d'innovations sociales, scientifiques et technologiques, contribuant à l'essor des organisations d'ici et d'ailleurs. Pour plus d'information sur le Collège de Maisonneuve, visitez le http://www.cmaisonneuve.qc.ca.

