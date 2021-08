Le connaissant depuis plusieurs années, c'est avec spontanéité et enthousiasme que Saul Polo, député provincial de Laval-des-Rapides, recommande cet organisme bien connu de sa circonscription à l'équipe des ambassadeurs du Collège CDI lorsque celle-ci prend contact avec lui, plus tôt cette année, avec l'objectif de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté.

« Il est très important pour les employés et les étudiants du Collège CDI du campus de Laval de faire partie intégrante de leur communauté, » dit Lara Bachaalani, directrice régionale des opérations pour le Collège CDI. « Au Collège CDI, nous tenons à fournir notre aide et à travailler de concert avec tous les intervenants de la communauté, ce que nous démontrons plus que jamais en 2021. »

C'est dans cette optique qu'un partenariat entre les deux entités s'est concrétisé au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le 27 juillet dernier. « Je suis heureux de voir ce partenariat entre le Collège CDI et le Centre de pédiatrie sociale Laval prendre forme aujourd'hui, » dit M. Polo. « Ce sont tous les jeunes de Laval qui vont en bénéficier. »

Durant la cérémonie, un chèque de 5 000 $, au nom du Collège CDI, a été remis à Mylène Du Bois, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Laval qui s'est dit ravie de compter sur l'appui financier du Collège CDI. « Ce don va nous aider à résorber nos listes d'attente et nous permettre d'offrir encore plus de services aux enfants en situation de vulnérabilité, » dit-elle.

Pour le Collège CDI, il s'agit d'une occasion en or pour souligner publiquement le rôle et l'importance de l'éducation dans la société en général et dans la collectivité lavalloise en particulier.

« La plupart des enfants auprès desquels nous intervenons n'envisagent pas poursuivre d'études post-secondaires, dit Mme Du Bois. « Particulièrement certaines filles qui ne voient pas l'utilité d'étudier ou de travailler, surtout si elles comptent se marier plus tard. »

Dans le cadre de ce partenariat, des enseignantes, des étudiantes et des diplômées du Collège CDI pourront témoigner de leur expérience auprès de ces jeunes filles et, avec un peu de chance, faire naître la petite flamme qui changera leurs vies à jamais.

Consultez la vidéo pour des images de la cérémonie de remise du chèque.

À propos du Collège CDI Administration. Technologie. Santé

Le Collège CDI s'illustre depuis 50 ans parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle au Canada. Avec ses 23 campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre une multitude de programmes dans les secteurs de l'administration, de la technologie, des soins de santé, de l'éducation à l'enfance, des études juridiques et de l'art et du design. La formation proposée par le Collège CDI est axée sur la pratique et permet aux étudiants de développer les compétences les plus recherchées par les employeurs.

SOURCE Collège CDI

Renseignements: François Morissette, 604-915-7288 poste 2311, [email protected]