Lorsque l'équipe des ambassadeurs du Collège CDI, soucieuse de s'investir de manière plus concrète dans la collectivité montréalaise, est entrée en communication avec Jennifer Maccarone, députée provinciale de la circonscription de Westmount-St-Louis, pour lui demander de leur suggérer un organisme pouvant bénéficier du soutien du Collège CDI, Mme Maccarone a immédiatement songé à la maison Chez Doris qu'elle connaissait de longue date.

« Cela allait de soi, » dit Mme Maccarone. « Ce que la maison Chez Doris fait pour aider les femmes en difficulté est extraordinaire. Les services que cet organisme offre à la communauté sont essentiels. »

Cette première discussion s'est soldée par une entente de partenariat entre Chez Doris et le Collège CDI. L'entente s'est matérialisée le 20 août dernier lors d'une cérémonie au cours de laquelle des représentants du Collège CDI ont remis à Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris, un chèque de $2 000, histoire de donner un coup de pouce à l'organisme.

« Nous sommes ravis de ce partenariat, » dit Mme Boulos-Winton. « Cet appui financier est très apprécié car il permettra aux femmes qui fréquentent Chez Doris de réaliser plusieurs transformations. »

La somme de $2 000 versée par le Collège CDI aidera à soutenir le programme de gestion financière de la maison Chez Doris. Ce service permet notamment aux intervenantes de Chez Doris d'aider les participantes à créer un budget, à payer les factures, à chercher des appartements et à subvenir à plusieurs autres besoins.

Lors de la cérémonie, Yasmine Hamed, directrice associée au Collège CDI (campus de Montréal), a tenu à souligner le travail effectué par la maison Chez Doris pour assurer la sécurité des femmes dans le besoin et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel.

« Au Collège CDI, nous croyons que les femmes en situation de précarité ont besoin de soutien. Quand elles sont soutenues et accompagnées, de grands miracles peuvent s'accomplir, » dit Mme Hamed. « Le Collège CDI est très fier d'apporter sa contribution et nous espérons que ce partenariat durera tout le temps qu'il faudra. »

Au-delà cet appui financier, le Collège CDI continuera de manifester son soutien pour la maison Chez Doris de diverses manières dans les mois à venir.

Consultez la vidéo pour des images de la cérémonie de remise du chèque.

