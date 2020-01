Le Collège Air Richelieu est le premier participant au projet pilote de Transports Canada visant à obtenir la certification ATO

SAINT-HUBERT, QC, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Collège Air Richelieu, une des plus importantes écoles de pilotage au Canada, devient la toute première école à signer une entente avec Transports Canada pour la certification Organisme de formation approuvé (Approved Training Organization (ATO)). Cette nouvelle règlementation va transformer de façon majeure l'industrie de l'aviation.

Cette certification s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote de Transports Canada, qui entend se servir de cette expérience pour développer le cadre règlementaire qui régira l'opération et la certification ATO au Canada sur la base des standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Cette certification, qui constitue l'aboutissement d'un processus de sélection rigoureux commencé en 2016, permettra l'introduction d'une nouvelle approche basée sur les compétences (Competency Based Training) mettant l'emphase sur l'atteinte de standards de performance normalisés.

Air Richelieu, dont les cours de pilotage jouissent déjà d'une excellente renommée dans l'industrie, bénéficie ainsi d'un atout supplémentaire qui lui permettra de passer à une nouvelle étape de son développement.

« Nous sommes très fiers d'être le premier centre de formation au Canada à participer au projet pilote de Transports Canada et comptons saisir cette opportunité pour proposer des formations encore plus adaptées à nos clients canadiens et internationaux. Dans ce cadre, nous allons ouvrir de nouveaux centres au Canada » a déclaré Thierry Dugrippe, président d'Air Richelieu.

À propos du Collège Air Richelieu.

Air Richelieu est un centre de formation anciennement connu sous le nom d'Aéroclub de Montréal, et ce, depuis 1928. Fidèle à sa tradition d'excellence, le Collège Air Richelieu a été la première école de pilotage à obtenir un AEC en 2014 et un DEC en 2019. Il forme en moyenne 150 pilotes par an et dispose d'infrastructures à la fine pointe de la technologie (3 simulateurs et 31 appareils).

Formant des pilotes d'un peu partout à travers le monde, et comptant parmi ses anciens élèves des astronautes et des commandants de bord travaillant au sein des plus prestigieuses compagnies aériennes, la réputation du Collège Air Richelieu n'est plus à faire.

SOURCE Collège Air Richelieu

Renseignements: Thierry Dugrippe, président d'Air Richelieu, [email protected], (514) 772-7001