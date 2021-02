Le collectif de cannabis québécois lancé par ROSE ScienceVie prend de l'ampleur

Depuis Terrebonne, les produits locaux d'Hydrocanna sont en route vers la SQDC

HUNTINGDON, QC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie offre désormais une gamme de produits artisanaux d'ici de plus en plus vaste.

Hydrocanna est le plus récent micro-producteur québécois à joindre les rangs du collectif DLYS et à lancer un produit du cannabis comme partenaire de cette marque exclusive à la SDQC. Nommé en l'honneur de la ville qui l'a vu naître sur la rive nord de Montréal, Terrebonne offre une première variété (Do-Si-Dos), explique le président d'Hydrocanna Jen-Frédérick Nadeau.

« Nous sommes très heureux d'offrir cette variété », a déclaré le président d'Hydrocanna Jen-Frédérick Nadeau. « En participant au collectif DLYS, nous pouvons enfin faire connaître le savoir-faire que nous avons développé à Terrebonne et, surtout, mettre du Do-Si-Dos sur les tablettes de la SQDC. C'est vraiment emballant. »

DLYS par ROSE ScienceVie est une marque collective qui rassemble les micro-producteurs de toutes les régions du Québec voulant mettre en commun leur ressources pour faciliter l'accès de leur cannabis local au marché québécois. Au sein de la famille DLYS, Terrebonne se joint à Amos, développé par mindiCANNA en Abitibi.

« C'est gratifiant de voir les micro-producteurs locaux s'épanouir partout au Québec. Leur expertise est reconnue et les producteurs d'Hydrocanna en sont la preuve. », a affirmé Davide Zaffino, président et chef de la direction financière chez ROSE.

Micro-producteur autorisé par Santé Canada, Hydrocanna est une entreprise familiale qui a pour mission de cultiver du cannabis artisanal haut de gamme dans un environnement de culture intérieur et sans pesticide.

« Nous sommes fiers d'accueillir Terrebonne dans la famille DLYS », a souligné Valentine Vaillant, vice-présidente aux ventes et au marketing chez ROSE. « Ces collaborations sont de bons vecteurs pour mettre en lumière le savoir-faire d'ici. »

À propos de ROSE ScienceVie

Depuis sa création en 2016, ROSE a créé plus de 70 emplois au Québec.

Avec ses marques partenaires, les produits de la famille de marques ROSE sont développés et distribués pour le marché québécois.

ROSE a été fondée par un groupe d'experts chevronnés cumulant plusieurs décennies d'expérience internationale en direction d'entreprise sur les marchés réglementés.

La SQDC est actuellement le détaillant exclusif des produits de la famille de marques ROSE.

ROSE ScienceVie est fière de s'impliquer dans sa communauté et y est l'hôte d'infrastructures et des procédés de culture parmi les plus avancés de l'industrie.



ROSE a élu domicile à Huntingdon , où se trouve son complexe de culture en intérieur strictement réglementé de plus de 55 000 pieds 2 .

, où se trouve son complexe de culture en intérieur strictement réglementé de plus de 55 000 pieds . Les installations abritent 24 chambres de culture contrôlées et entièrement étanches, chacune dédiée à une seule variété afin d'en assurer la croissance optimale.

Des systèmes de sécurité de pointe permettent aux experts cultivateurs d'obtenir des données intégrées sur les installations et chaque plant qu'elles abritent -- en temps réel.

Soucieuse de préserver l'intégrité des produits, les plants de ROSE sont manipulés consciencieusement et sont protégés de toute contamination par l'application des mesures strictes prescrites par Santé Canada .

. Les produits sont testés avec rigueur à chaque étape de leur développement pour assurer et accroître leur qualité.

Certains des cultivateurs de cannabis les plus réputés au monde ont choisi de travailler chez ROSE; les produits que nous confectionnons s'appuient aussi sur leur réputation.

