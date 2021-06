Culture Angers se joint au collectif DLYS par ROSE ScienceVie

HUNTINGDON, QC, le 28 juin 2021 /CNW/ - De nouveaux partenaires ont joint le collectif de cannabis artisanal DLYS par ROSE ScienceVie dernièrement, afin d'offrir davantage de produits locaux sur le marché québécois.

Cultures Angers d'Abitibi-Témiscamingue est l'un des deux nouveaux microproducteurs québécois à rendre leurs produits disponibles à la SQDC depuis peu. LaHoja, de Beauce, s'est aussi joint à la marque DLYS sous l'égide de ROSE ScienceVie.

« Les microproducteurs québécois ont beaucoup de talent et sont très engagés dans ce qu'ils font », explique le président et chef de la direction de ROSE ScienceVie, Davide Zaffino. « Ajoutez-y la passion que Cultures Angers injecte dans son travail et le résultat ne peut être que remarquable. DLYS a été créé pour que les artisans d'expérience comme eux puissent avoir tout en main afin de partager leur passion avec les consommateurs de la meilleure manière qui soit. »

Chez Cultures Angers, cette passion est de famille. L'entreprise familiale, bien enracinée dans sa communauté, appartient et est exploitée par Sylvain et Eric Angers, aux côtés de leur frère Michel. Chacun attribue à leur mère l'amour de l'horticulture qui les habite.

« Nous sommes très fiers de Harricana », affirme Sylvain Anger, directeur général et co-cultivateur en chef. « La culture et l'horticulture est une affaire de famille depuis plusieurs générations. C'est ce que nous faisons de mieux et notre premier produit avec DLYS en est la preuve. Faire partie du collectif DLYS nous permet de nous concentrer sur notre expertise et notre passion, ici, chez nous, à Amos. La marque nous soutient dans tous les autres aspects de nos activités, nous permettant de nous consacrer à créer des produits de qualité. »

La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les microproducteurs artisanaux de cannabis avec son expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec. Le premier produit de Cultures Angers sous la bannière de DLYS s'appelle Harricana -- Cake N' Chem.

À propos de ROSE ScienceVie

En tant qu'entreprise privée québécoise fondée par un groupe de cadres chevronnés ayant une vaste expérience dans des industries hautement réglementées, ROSE LifeScience s'engage à faire en sorte que la vente et la consommation responsables du cannabis bénéficient au Québec. De la culture du cannabis à la commercialisation, en passant par la logistique, ROSE joue un rôle clé sur le marché québécois. ROSE produit non seulement un cannabis remarquable, mais offre également un service complet de mise en marché à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois.

