Le COCON adoption souligne le Mois de l'adoption en collaboration avec BAnQ

Cinéma, Heure du conte, portes ouvertes virtuelles, webinaires : voici une série d'activités gratuites pour petits et grands en novembre.

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) souligne en novembre, de concert avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le Mois national de sensibilisation à l'adoption.

Pour l'occasion, le grand public est invité à prendre part à plusieurs activités virtuelles ainsi qu'à des activités sur place à la Grande Bibliothèque. L'objectif ? Ouvrir des horizons, renseigner avec transparence et déconstruire certaines idées reçues. « L'adoption est un acte d'amour qui transforme la vie des enfants et des familles, et nous voulons profiter de l'occasion pour sensibiliser les gens à leur réalité, tant du point de vue des parents adoptants et d'origine que des personnes adoptées », souligne Marie Simard, la coordonnatrice du comité.

À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE ET SUR LE SITE WEB DE BA n Q

Semaine du 13 novembre 2023

Mise en valeur de documents sur l'adoption

Niveaux 1 et 3 de la Grande Bibliothèque

Livres jeunesse, romans, biographies, ouvrages de référence… Des documents sélectionnés avec soin par les bibliothécaires seront mis en valeur durant toute la semaine. Profitez-en pour y faire le plein de découvertes !

Le jeudi 16 novembre 2023

Série Les grandes vues : 14 jours, 12 nuits

À 14 h et à 18 h (deux représentations), salle de visionnement, niveau 4

14 jours, 12 nuits est un long métrage qui nous plonge au cœur du Vietnam. Mettant en vedette Anne Dorval, Leanna Chea et Laurence Barrette, ce film raconte l'histoire touchante de deux femmes unies par l'amour qu'elles portent à un même enfant. Une histoire qui vous ira droit au cœur ! Pour en savoir plus sur les représentations en après-midi et en soirée.

Le samedi 18 novembre 2023

L'Heure du conte : l'adoption racontée aux tout-petits

De 10 h 30 à 11 h, Le Théâtre, niveau M

Une bibliothécaire de l'Espace Jeunes offrira aux enfants de 3 à 5 ans des histoires touchantes et faciles d'accès pour leur expliquer l'adoption. Pour en savoir plus, consultez le calendrier des activités de BAnQ.

La Grande Bibliothèque est située au 475, boulevard de Maisonneuve Est, à Montréal.

Suggestions de livres et de films sur l'adoption

En novembre, sur le site Web de BAnQ, des bibliothécaires proposeront une sélection thématique de livres et de films tirés de leurs collections. Restez à l'affût afin de découvrir leurs coups de cœur !

DU CÔTÉ DES ORGANISMES DU COCON ADOPTION

Les mercredis 1er novembre, 8 novembre et 15 novembre 2023

Portes ouvertes virtuelles sur l'adoption (FPAQ)

En direct à 19 h 30 | Inscription obligatoire

Vous songez peut-être à accueillir chez vous un enfant des centres jeunesse ou d'un autre pays ? La Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ) propose trois soirées thématiques. Au menu : le réseau d'adoptants, les étapes juridiques de l'adoption québécoise et l'adoption internationale en 2023. Pour information et inscription, rendez-vous sur la page Facebook de la FPAQ.

Le mercredi 1er novembre 2023

Formation sur l'attachement et les traumas (Association Emmanuel)

En direct à 12 h par visioconférence (1re séance d'une série de 5 - 100 $ au total) | Inscription obligatoire

Si vous songez à vous tourner vers l'adoption, cette formation est pour vous ! Celle-ci abordera plusieurs sujets, dont le cercle de sécurité, les facteurs de risque et de protection et les outils d'intervention à utiliser. Pour information et inscription, consultez le site de l'Association Emmanuel.

Le jeudi 2 novembre 2023

Webinaire : Comment renouer avec ses racines (RAIS - Ressource Adoption)

En direct à 19 h

Quand on est adopté, on est souvent coupé de sa culture d'origine. Comment alors renouer avec ses racines ? Organisatrice de l'événement À la découverte d'Haïti / Dekouvri Haïti et elle-même adoptée, Sarah Simoneau discutera de la question. Pour information, rendez-vous sur la page Facebook du RAIS - Ressource Adoption.

Les vendredis 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre et 24 novembre 2023

Émission Loin des yeux, près du cœur (Mouvement Retrouvailles)

En différé sur la plateforme audio Soundcloud

Émission qui aborde toutes les questions liées à la quête des origines et aux démarches pour retrouver sa famille biologique. Pour écouter les épisodes, rendez-vous sur la page de l'émission ou consultez le site Web du Mouvement Retrouvailles.

Série Web Pa t'mentir : L'adoption interraciale (L'Hybridé)

Disponible dès maintenant sur ICI TOU.TV

L'adoption interraciale, qu'est-ce que ça implique ? Sara Séguin-Baril, travailleuse sociale et intervenante à L'Hybridé, traitera de la question avec l'équipe de Pa t'mentir, un magazine Web qui démystifie certains tabous présents au sein des communautés noires et multiethniques québécoises. Pour voir cet épisode, rendez-vous sur la page de l'émission sur le site ICI TOU.TV

Enfin, si vous avez manqué notre série de balados La vie qu'on s'est faite - Des histoires d'adoption, vous pouvez écouter ici les quatre épisodes en rattrapage. Voilà une belle façon de vous plonger dans l'univers de l'adoption pour mieux comprendre et saisir le vécu des parents adoptants et d'origine, ainsi que des personnes adoptées !

À propos du Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption)

Sous la coordination de la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ), le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) réunit chercheurs et organismes, dont la mission commune est le mieux-être de la triade adoptive. Le COCON adoption Québec encourage l'échange, la concertation et la défense des intérêts des parents d'origine et adoptifs, ainsi que ceux des personnes adoptées.

À propos de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement. En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures.

