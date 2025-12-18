Les deux spectacles extraordinaires du Cirque du Soleil sont désormais sous le soleil du Mexique, illuminant deux de ses destinations côtières les plus époustouflantes.

MEXICO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Certaines histoires ne sont pas destinées à être racontées, elles sont destinées à être vécues. Hier soir, Cirque du Soleil Entertainment Group et Grupo Vidanta ont fièrement dévoilé LUDÕ, un dîner-spectacle aquatique immersif unique en son genre où le langage de l'eau, de la mémoire et de l'imagination s'entremêlent pour créer une expérience sensorielle inédite. LUDÕ marque la deuxième production résidente du Cirque du Soleil en Amérique latine et un nouveau chapitre historique pour le divertissement au Mexique.

Cette soirée spéciale a attiré des célébrités, dont Rebel Wilson, Tyra Banks, Paula Abdul, Niecy Nash, Mario Lopez, Sunny Hostin, Teresa Giudice et bien d'autres.

La première a accueilli près de 700 invités qui ont fait l'expérience de la fusion révolutionnaire de l'eau, des acrobaties, des récits symboliques, des technologies de pointe et de l'art culinaire. La soirée s'est conclue par plusieurs ovations, soulignant l'effervescence qui entoure cette production phare.

Une histoire gravée dans l'eau et racontée à travers la lumière, le mouvement et la mémoire

LUDÕ commence par une question simple : que se passe-t-il lorsque la créativité s'estompe?

La réponse se trouve dans The Visionary, Ludovico, un metteur en scène aguerri en quête d'inspiration qui suit une intuition naissante jusqu'à un cénote mystique au Mexique, autrefois sacré aux déesses de l'eau. Là, il tombe dans un état de rêverie où l'eau devient à la fois muse et miroir.

Dans ce domaine extraordinaire, des scènes se déroulent comme des ondulations sur une surface immobile : les danseurs flottent comme si la gravité n'avait jamais existé, les acrobates plongent, se tordent et s'envolent comme des courants ; les aérialistes s'élèvent comme des souvenirs resurgissant et la scène respire, submerge et illumine comme le rythme d'une marée sans fin.

Chaque acte est un fragment d'une vie redécouverte, d'émerveillement d'enfance, de famille choisie, d'inspiration perdue et d'obsession artistique. C'est un voyage à travers les eaux qui nous façonne, nous porte, nous tient.

Le spectacle émerge à l'intérieur d'un théâtre d'inspiration lotus construit sur mesure qui s'élève à 27 mètres dans le ciel. Un navire conçu pour immerger près de 700 invités dans un paysage aquatique de rêve à 360 degrés. Ici, l'eau n'est pas une toile de fond. C'est un personnage, un conteur, un univers à part.

Un cadre enchanté qui prépare le terrain à l'imagination

Avant d'entrer dans le rêve de The Visionary, les clients sont accueillis dans un dîner raffiné à trois services conçu par les experts culinaires de VidantaWorld. Chaque assiette devient un prélude, une passerelle sensorielle qui guide les invités du monde physique dans le royaume fluide et sans frontières de LUDÕ.

Des lumières douces tremblent comme des reflets sur l'eau, des musiciens vivants tissent des fils musicaux qui résonnent sous les verres de surface se transforment en instruments, formant un orchestre de verre joué collectivement par le public, un rituel qui éveille le rêve et donne vie à l'histoire.

Une icône est née sur la côte pacifique du Mexique

LUDÕ est plus qu'un spectacle, c'est un repère. Un message. Une célébration de ce que le Mexique peut offrir au monde.

« Nous avons entrepris de construire une expérience qui dissout la frontière entre le public et le rêve », déclare Iván Chávez, vice-président exécutif de Grupo Vidanta. « LUD est le Mexique le plus puissant, le plus novateur, le plus émotif et le plus indifférent pour créer une beauté que le monde n'a jamais vue auparavant. »

« LUDÕ annonce un nouveau chapitre sur la façon dont nous innovons », ajoute Daniel Lamarre, vice-président exécutif de Cirque du Soleil Entertainment Group. « Il s'agit d'une expérience créée exclusivement pour VidantaWorld où la technologie, l'art et la performance humaine s'unissent. »

Avec plus de 300 spectacles par an, LUDÕ est destiné à devenir une icône intemporelle du Pacifique, un phare pour les voyageurs en quête d'art et l'émerveillement que seul le Cirque du Soleil peut créer.

Le luxe rencontre l'imagination : des expériences LUDÕ sur mesure

Les invités peuvent choisir parmi plusieurs niveaux immersifs, chacun conçu pour combiner un repas raffiné, une performance extraordinaire, des vues incroyables et l'hospitalité emblématique de Vidanta :

Dîner VIP + Champagne illimité + Spectacle

Dîner + Champagne + Spectacle

Sièges Premium + Champagne + Tapas + Spectacle

Balcon Premium + Champagne + Tapas + Spectacle

Expérience en balcon

Chaque représentation dure environ 80 minutes, du mardi au samedi, avec plusieurs heures de spectacles selon la date, et un billet pour LUDÕ permet un accès direct au théâtre sans nécessiter d'entrée séparée au parc.

Avec LUDÕ sur la côte pacifique et JOYÀ florissante sur la Riviera Maya, le Mexique devient le seul pays d'Amérique latine à accueillir deux spectacles résidents du Cirque du Soleil offrant une expérience gastronomique distinctive. Ensemble, ces deux spectacles qui vivent à Vidantaworld positionnent le Mexique comme une scène mondiale pour l'innovation dans le divertissement immersif

Les billets pour LUDŌ sont maintenant en vente et le spectacle se déroulera toute l'année. Pour acheter des billets ou en savoir plus, visitez : www.cirquedusoleil.com/ludo.

À PROPOS DE GRUPO VIDANTA

Fondé en 1974 par l'ingénieur Daniel Chávez Morán, visionnaire du tourisme, Grupo Vidanta est le principal développeur en Amérique latine de complexes hôteliers de luxe, d'expériences de divertissement et d'infrastructures touristiques. La société conçoit, construit et exploite des destinations primées dans les régions côtières les plus emblématiques du Mexique, y compris Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, East Cape, Acapulco, Puerto Peñasco, Mazatlán et Puerto Vallarta.Son portefeuille de stations comprend The Estates, Grand Luxxe, Deluxxe at The Grand Mayan, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace et Ocean Breeze Hotels.

Grupo Vidanta possède et exploite également sa propre entreprise de construction, assurant les plus hauts standards de qualité dans chaque développement. En tant que leader mondial des expériences de voyage, Grupo Vidanta a créé VidantaWorld, un concept de destination innovant qui redéfinit le luxe et les spectacles. VidantaWorld comprend le BON Luxury Theme Park, le Jungala Aqua Experience et des attractions telles que SkyDream Parks Gondola, le premier téléphérique au monde pour les stations balnéaires.

Apprenez-en plus sur vidanta.com ou suivez @Vidanta sur les réseaux sociaux.

À PROPOS DE CIRQUE DU SOLEIL ENTERTAINMENT GROUP

CIRQUE DU SOLEIL ENTERTAINMENT GROUP est un chef de file mondial en matière de spectacles. Forte de quatre décennies à repousser les limites de l'imaginaire, la compagnie de divertissement artistique apporte son approche créative à une grande variété de formes artistiques telles que des spectacles en direct, des productions multimédias, des contenus longs formats, de la musique, des expériences immersives et des événements spéciaux. Depuis sa création en 1984, plus de 400 millions de personnes ont été inspirées par les spectacles de la compagnie sur six continents et dans 86 pays. L'entreprise canadienne emploie maintenant près de 4 000 employés, dont 1 200 artistes de plus de 80 nationalités différentes. Avec ses sociétés affiliées, Blue Man Group, VStar Entertainment Group et The Works Entertainment, Cirque du Soleil Entertainment Group continue d'élargir sa portée créative. Pour en savoir plus sur Cirque du Soleil Entertainment Group, visitez le site cirquedusoleil.com.

