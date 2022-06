un tarif à l'heure variant entre 0 $ et 3 $ ou

un tarif fixe variant entre 0 $ et 10 $ par séance de recharge, peu importe sa durée.

Les partenaires peuvent désormais, au besoin, ajuster le tarif de leurs bornes deux fois par année, soit le 1er juin et le 1er décembre.

Il est important de bien considérer que si le tarif des bornes de niveau 2 est demeuré inchangé depuis les dernières années, il ne répond plus, pour certains partenaires, à la réalité d'affaires des municipalités ou des entreprises privées, qui ont investi pour l'achat, l'installation et l'entretien des bornes.

Le coût de la recharge pourra donc varier d'une station à l'autre. Avec cette nouvelle approche, un grand nombre de bornes verront leur tarif inchangé, mais dans certains cas on pourrait voir soit une augmentation, ou même une diminution du tarif pouvant aller jusqu'à la gratuité.

Le tarif en vigueur sera clairement indiqué sur l'écran de chaque borne ; il peut aussi être consulté en affichant la borne sur la carte interactive en ligne ou dans l'application mobile Circuit électrique.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 3 500 bornes de recharge publiques, dont plus de 650 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. Les membres peuvent également utiliser leur carte ou l'application Circuit électrique pour accéder aux bornes de recharge de ChargePoint, du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

