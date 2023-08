RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - Le Circuit électrique annonce la mise en service de nouvelles bornes de recharge rapide à partage dynamique de puissance. Le premier endroit au Canada à accueillir ce modèle de bornes est situé à Rivière-du-Loup.

Ces nouveaux modèles de bornes sont fabriqués par l'entreprise finlandaise Kempower et distribués au Québec par Bornes Québec. Trois satellites munis chacun de 2 câbles de recharge se partagent une puissance totale de 500 kW. La puissance se répartit dynamiquement entre les véhicules branchés en fonction de leur capacité respective de recharge. Chaque borne peut délivrer une puissance maximale de 300 kW.

« Ces nouvelles bornes sont un bel ajout au Circuit électrique car elles permettront de simplifier l'expérience de recharge pour nos membres tout en maximisant la puissance de recharge. Notre objectif demeure toujours de rendre l'expérience de recharge la plus simple et efficace pour les électromobilistes du Québec », mentionne France Lampron, responsable du Circuit électrique.

« Les bornes Kempower ont déjà fait leurs preuves en Finlande dans des conditions hivernales difficiles. La technologie éprouvée est parfaitement adaptée à notre climat et à la diversité de véhicules électriques circulant sur les routes du Québec », ajoute Guy Lamarche, directeur général de Bornes Québec.

Le partage de charge dynamique permet de simplifier l'expérience de recharge tout en allouant à chaque utilisateur la puissance maximale disponible en fonction de son véhicule.

Tarification

Il n'est pas nécessaire de choisir la bonne puissance de borne en fonction du véhicule puisque celle-ci sera allouée automatiquement. La tarification à ces bornes rapides suivra le même principe que pour les autres bornes rapides du Circuit électrique. Il s'agit d'une tarification à la seconde, en fonction de paliers de puissance de recharge.

Une configuration novatrice par Îlots

La configuration des îlots et le système de gestion de câble des bornes facilitent par ailleurs la recharge par tous les types de véhicules. Les véhicules tirant une remorque et même des roulottes pourront circuler aisément, comme c'est le cas aux stations-services.

La première station de recharge à accueillir ce modèle de bornes est située au 80, boulevard Cartier à Rivière-du-Loup. Le restaurant St-Hubert a gracieusement cédé une partie de son terrain pour accueillir la station. Rappelons que St-Hubert est un membre fondateur du Circuit électrique.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 4 500 bornes de recharge publiques, dont plus de 830 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. Les membres peuvent utiliser l'application Circuit électrique pour accéder aux bornes de recharge de ChargePoint, du réseau FLO, de Shell Recharge et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le Réseau branché.

À propos de Bornes Québec

Bornes Québec est spécialisée dans les solutions de bornes de recharge rapides et intelligentes pour véhicules électriques. Son service d'accompagnement personnalisé vise à faciliter l'achat, l'installation et l'utilisation de bornes de recharge. Bornes Québec collabore notamment avec les villes, les transporteurs et les entreprises d'électrification des transports. Son équipe d'experts-conseils rassemble notamment des ingénieurs, des électriciens, des analystes de données, des comptables et des spécialistes en demandes de subvention. De la simple borne résidentielle jusqu'à la conception et à l'implantation de projets d'électrification d'immeubles commerciaux, de parcs immobiliers et autres projets d'envergure, Bornes Québec est la solution. Consultez la carte interactive pour repérer les bornes de recharge en service.

À propos de Kempower

Nous concevons et fabriquons des solutions de recharge rapide CC fiables et conviviales pour les véhicules électriques. Notre vision est de créer les solutions de recharge de véhicules électriques les plus recherchées au monde pour tous, partout. Le développement et la production de nos produits sont basés en Finlande, la majorité de nos matériaux et composants étant d'origine locale. Nous nous concentrons sur tous les domaines de l'e-mobilité, des voitures électriques, camions et bus aux machines et à la marine. Notre système de charge modulaire et évolutif et notre logiciel de classe mondiale sont conçus par des conducteurs de VE pour des conducteurs de VE, offrant la meilleure expérience utilisateur à nos clients du monde entier. Kempower est cotée au Nasdaq First North Growth Market Finland. www.kempower.com

