Le Circuit électrique met à jour le mode de tarification pour les bornes de recharge rapide

Pour les bornes de 100 kW, la nouvelle tarification horaire se fera par paliers en fonction de la puissance fournie au véhicule. Une telle tarification dynamique offrira :

une meilleure adéquation entre le prix payé et l'énergie fournie à la batterie du véhicule électrique, donc une meilleure équité et une plus grande efficience de la recharge ;

une meilleure gestion des files d'attente et de l'achalandage aux bornes.

La tarification sera la suivante :

Bornes de 22 kW 7,31 $/h

Bornes de 50 kW 12,39 $/h

24,78 $/h Niveau de charge ≥ 90 %

Bornes de 100 kW 15,27 $/h De 0 à 50 kW 19,37 $/h De 50 à 60 kW 23,48 $/h De 60 à 70 kW 27,58 $/h De 70 à 80 kW 31,69 $/h De 80 à 90 kW 35,79 $/h De 90 à 100 kW 30,54 $/h De 0 à 50 kW (niveau de charge ≥ 90 %)

Bornes de plus de 100 kW 35,79 $/h

Une tarification plus dynamique et équitable

Peu importe le scénario de recharge, le coût moyen au kWh aux bornes de 100 kW sera toujours sensiblement équivalent au coût moyen actuel du kWh aux bornes de 50 kW. Le prix pour la recharge au-delà du seuil de 90 % de la batterie du véhicule sera doublé si la puissance fournie est de moins de 50 kW. Cela permettra de libérer plus rapidement les bornes pour les autres utilisateurs et d'éviter que les bornes soient monopolisées pour des recharges complètes. Cette partie de la recharge est très lente sur la grande majorité des modèles de véhicule électrique et représente donc du temps improductif passé à la borne.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 3 400 bornes de recharge publiques, dont plus de 600 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. Le Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge de ChargePoint, du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

