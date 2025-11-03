TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Cette semaine, le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) prendra part au ratissage pour la protection de la vie privée 2025 du Global Privacy Enforcement Network. Plus de 30 autorités de protection des données et de la vie privée du monde entier se pencheront sur des sites Web et des applications mobiles que les enfants utilisent couramment.

Ces autorités examineront la façon dont ces sites Web et applications mobiles recueillent les données des enfants, la transparence de leurs pratiques de protection de la vie privée, la présence de mécanismes de vérification de l'âge et le recours à des mesures de protection visant à limiter la collecte de renseignements personnels sur les enfants.

Le thème du ratissage de cette année reconnaît que les espaces numériques d'aujourd'hui sont importants dans le quotidien des enfants; ils leur permettent de s'exprimer, d'apprendre, d'échanger et de prendre contact avec leur collectivité. Les services en ligne qui ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur des enfants peuvent les exposer à des risques, comme le pistage en ligne, le profilage, le ciblage et l'exposition à des contenus déplacés ou préjudiciables.

Ce ratissage marquera le 10e anniversaire d'un ratissage semblable sur la protection de la vie privée des enfants qui a été effectué en 2015; les autorités pourront donc comparer leurs résultats.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, l'Information Commissioner's Office du Royaume-Uni et l'Office of the Data Protection Authority de Guernesey coordonnent le ratissage de cette année, qui aura lieu du 3 au 7 novembre 2025.

Le Global Privacy Enforcement Network réunit des autorités de protection de la vie privée du monde entier pour favoriser la coopération aux fins de l'application transfrontalière des lois sur la protection de la vie privée.

Depuis 2013, ce réseau mène des ratissages internationaux pour la protection de la vie privée axés sur différents thèmes. Cette initiative a pour but de sensibiliser aux droits et obligations en matière de protection de la vie privée, d'encourager le respect des lois sur la protection de la vie privée, de cerner les préoccupations susceptibles de faire l'objet d'interventions ciblées de sensibilisation ou d'application de la loi et de rehausser la coopération entre les autorités mondiales de protection des données et de la vie privée.

« Les jeunes passent nettement plus de temps sur leurs appareils numériques et sont beaucoup plus habiles en ligne que la génération précédente. Toutefois, ils ne savent pas toujours qui recueille des renseignements à leur sujet et à quelles fins, a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. En tant qu'organismes de contrôle, nous devons contribuer à leur protection. En relevant les risques auxquels les jeunes s'exposent en ligne, nous pouvons responsabiliser les organisations et mieux protéger et autonomiser les enfants qui utilisent des technologies numériques. »

Un rapport présentant les résultats du ratissage sera publié dans les prochains mois.

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

Renseignements pour les médias : [email protected]