GUANGZHOU, Chine, 3 avril 2026 /CNW/ - La 57e Foire internationale du meuble de Chine (CIFF Guangzhou 2026) s'est conclue le 31 mars sous le thème « CONNECT•CREATE » (CONNEXION • CRÉATION). Avec un sommet historique de plus de 5 100 exposants, dont 93,8 % ont choisi CIFF Guangzhou comme plateforme de lancement de nouveaux produits, l'événement de huit jours a accueilli 353 106 visiteurs professionnels de 185 pays et régions. La fréquentation internationale a atteint 64 291, marquant une hausse de 13,2 % par rapport au pic de 2025 et établissant un nouveau record. Tout au long du salon, 111 événements simultanés ont été organisés, en plus de la publication initiale de neuf rapports sur les tendances majeures, renforçant le rôle du CIFF en tant que leader éclairé de l'industrie. Afin de mieux servir les acheteurs du Moyen-Orient qui n'étaient pas en mesure d'y assister en personne, le salon a mis en place un service novateur de jumelage à distance, combinant des visites d'expositions en direct sur place et un engagement en ligne en temps réel, facilitant 162 séances ciblées de jumelage d'approvisionnement et assurant la continuité de l'approvisionnement international.

Le CIFF Guangzhou 2026 tire à sa fin, renforçant les liens internationaux tout au long de la chaîne de valeur du secteur de l'ameublement (PRNewsfoto/China International Furniture Fair (Guangzhou))

Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, la foire a relié les ressources mondiales à ses trois expositions phares afin de stimuler la collaboration et la croissance de l'industrie.

Du 18 au 21 mars, l'exposition Home Furniture a exploré comment la conception passe du concept au marché pour stimuler la croissance. S'étendant sur 430 000 mètres carrés, elle a favorisé les échanges mondiaux, soutenant l'entrée de marques internationales en Chine tout en aidant les marques chinoises à se développer à l'étranger. Des vitrines ont retracé l'évolution de l'esthétique contemporaine de la maison. Reflétant l'évolution des modes de vie, l'exposition a également mis en lumière des orientations émergentes comme les espaces acceptant les animaux domestiques et la conception inclusive pour les aînés.

Du 28 au 31 mars, l'exposition sur les espaces à bureaux et commerciaux, sous le thème « Durabilité », a présenté une vision prospective des écosystèmes de travail dans les environnements de bureau, les sièges de bureau et les espaces commerciaux publics. Les visiteurs ont fait l'expérience des principes écologiques intégrés à la conception, aux matériaux et au cycle de vie complet, soulignant les progrès réalisés dans l'innovation à faibles ‑émissions de carbone, de la conception à l'utilisation. Les technologies intelligentes ont également servi de moteur central en intégrant des produits intelligents, des stratégies de conception et des systèmes de service pour créer des solutions connectées couvrant l'ensemble des espaces et des activités en milieu de travail, guidant l'industrie vers une croissance inclusive et durable.

Organisés en parallèle, les salons CIFM et interzum guangzhou ont mis en relation l'innovation mondiale et les chaînes industrielles afin de stimuler la transformation du secteur manufacturier. Le secteur des machines a mis l'accent sur la production intelligente, en associant les équipements de menuiserie et d'ameublement à l'Industrie 4.0 et à des lignes flexibles, afin de permettre des évolutions intelligentes et évolutives de la fabrication. L'espace « Matériaux d'ameublement » a présenté les dernières avancées en matière de CMF, de fonctionnalité et de finitions durables. Le secteur de la quincaillerie a présenté des solutions intelligentes qui améliorent la conception de la maison et la performance spatiale.

Avec trois expositions majeures formant une plateforme intégrée reliant la créativité, la fabrication et le commerce international, le CIFF 2026 a uni les professionnels de l'industrie dans le monde entier et renforcé la position de Guangzhou en tant que plaque tournante internationale du mobilier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2949702/CIFF_Guangzhou_2026_Wraps_Up_Strengthening_Global_Links_Across_Complete.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)

[email protected]