Un partenariat significatif visant à améliorer les conditions de vie et la santé dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits grâce à l'eau et à l'art.

WINNIPEG, MB et MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER), le premier organisme environnemental sans but lucratif dirigé par des Autochtones au Canada, et la Fondation One Drop ont annoncé le lancement du Programme autochtone des alliés pour l'eau, une initiative collaborative unique en son genre visant à améliorer les conditions de vie et de santé grâce à l'eau et l'art dans les communautés autochtones à travers le Canada.

L'initiative est conçue et mise en œuvre avec la participation active des jeunes des Premières Nations, des Métis et des Inuits et de leurs communautés. Elle est soutenue par des partenaires privés soit Keurig Dr Pepper Canada, Ovivo et Power Corporation du Canada, qui apportent une contribution précieuse aux efforts déployés en faveur de l'accès à l'eau potable au Canada.

Bien qu'elles vivent dans l'un des pays les plus riches en eau, de nombreuses communautés autochtones au Canada continuent d'être touchées de manière disproportionnée par les problèmes liés à l'accès à l'eau potable. Les avis récurrents concernant la qualité de l'eau potable augmentent leur exposition aux contaminants, ce qui peut entraîner des maladies d'origine hydrique et des répercussions à long terme sur la santé. Le rétablissement de l'accès à l'eau, l'une des sources de vie les plus essentielles, permet une restauration réciproque, une guérison mutuelle de l'eau et des personnes et est essentiel pour faire progresser la réconciliation et l'autodétermination.

La première phase du Programme autochtone des alliés pour l'eau, dirigée par le Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER), vise à amener les jeunes Autochtones à exprimer leur voix et leur vision autour des défis liés à l'eau par le biais d'approches artistiques et communautaires. Sa deuxième phase amplifiera cet impact en collaborant avec les communautés autochtones à l'élaboration d'un programme à long terme visant à améliorer les conditions de vie et la santé chez les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada en renforçant les connaissances et en facilitant l'accès équitable à l'eau potable. Ceci sera réalisé par la mise en œuvre de solutions et d'interventions concrètes identifiées par le travail de collaboration déployé dans la première phase.

« Cette initiative s'inscrit dans notre objectif de renforcement des capacités des communautés autochtones à travers le Canada », déclare Shianne McKay, gestionnaire principale de projet au Centre for Indigenous Environmental Resources. « Elle amplifie les voix des jeunes qui permettent de sensibiliser les communautés et de créer des opportunités pour améliorer l'accès à l'eau potable. »

L'art social inspire la participation de la communauté et facilite l'expression de pensées et de sentiments sur des questions importantes par le biais de processus créatifs, en puisant dans le pouvoir de transformation de la créativité pour promouvoir un impact social positif.

À travers le pouvoir de l'eau et de l'art social, le programme mettra l'accent sur la promotion de la capacité et du leadership des jeunes Autochtones à influencer les questions liées à l'eau et au climat, sur la valorisation des sagesses culturelles et intergénérationnelles des Autochtones en lien avec l'eau et sur la croissance de la mobilisation de tous les secteurs au Canada.

"Alors que l'eau alimente la vie, l'art social permet aux peuples autochtones de s'exprimer et de co-créer des solutions ensemble. La Fondation One Drop est honorée de réunir l'eau et l'art dans le cadre d'une nouvelle collaboration significative avec des communautés autochtones et des partenaires privés qui partagent la même volonté d'améliorer l'accès à l'eau potable au Canada. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à notre partenaire de programme, le CIER, pour son leadership et son dévouement essentiels à l'avancement de cet effort, et je me réjouis de collaborer avec eux ainsi qu'avec Keurig, Ovivo et Power Corporation dans la poursuite de nos objectifs communs", a déclaré Jean-Louis Dufresne, Chef de la direction de la Fondation One Drop.

Le Programme autochtone des alliés pour l'eau cherche à établir des liens avec les communautés autochtones et leurs relations avec l'eau, et à célébrer les connaissances distinctes liées à l'eau à travers le Canada. Reconnaissant l'importance de l'eau en tant qu'interconnexion entre toutes les formes de vie, la fondation One Drop et le CIER se sont engagés à développer des partenariats, à établir des relations avec les détenteurs de droits et de titres autochtones et à concevoir en collaboration des programmes qui permettent d'approfondir la compréhension des questions liées à l'eau tout en permettant un accès équitable à l'eau.

« C'est avec une grande fierté que nous soutenons le Programme autochtone des alliés pour l'eau dans cette initiative de collaboration visant à améliorer l'accès à l'eau potable à travers le Canada pour toutes les communautés autochtones. Chez Ovivo, nous sommes passionnés par l'eau et nous comprenons l'importance de l'eau propre pour améliorer durablement les conditions de vie et la santé de la population. Nous sommes honorés de nous associer au Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER) et à la Fondation One Drop, deux organisations qui accordent autant d'importance à l'eau que nous et qui font une différence durable sur les questions liées à l'eau et au climat », a déclaré Marc Barbeau, président et chef de la direction d'Ovivo.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être l'un des premiers partenaires de ce programme unique fondé sur l'approche holistique de One Drop, qui est le premier projet communautaire de Keurig Dr Pepper axé sur l'accès à l'eau potable. Il s'agit de l'un des enjeux humains les plus urgents de notre époque, qui touche de nombreuses communautés des Premières Nations au Canada. Nous nous sentons privilégiés d'avoir l'occasion d'apporter notre humble contribution à une initiative aussi importante. » - Olivier Lemire - Président, Keurig Dr Pepper Canada

« Power Corporation est heureuse d'appuyer le Programme autochtone des alliés pour l'eau » a déclaré Paul s-C. Genest, premier vice-président de Power Corporation. « L'accès à l'eau potable est un droit fondamental et cette initiative aidera les communautés touchées par les problèmes liés à l'eau de développer des solutions durables. Elle permettra également aux jeunes Autochtones de renforcer leur leadership pour résoudre les enjeux liés au climat. Nous félicitons le CIER et One Drop pour ce partenariat novateur. »

Pour discuter des possibilités d'apprentissage et de partenariat, veuillez communiquer avec Lauren Alcorn, directrice des partenariats stratégiques à la Fondation One Drop.

À propos du Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER)

Le Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER) est la première organisation caritative sans but lucratif à vocation environnementale dirigée par des autochtones au Canada. Il a été fondé en 1995 par dix chefs des Premières Nations de tout le Canada. Le CIER travaille en partenariat avec les nations autochtones pour soutenir et construire des communautés autochtones durables et protéger les terres et les eaux afin de contribuer à créer un monde équilibré et propice au bien-être de tous les êtres vivants. À ce jour, le CIER a travaillé sur 450 projets avec plus de 300 nations autochtones à travers le Canada, en aidant les populations et les communautés autochtones à devenir les leaders d'un changement environnemental positif en combinant les méthodes scientifiques traditionnelles, locales et occidentales.

Pour plus d'informations sur le CIER : http://www.yourcier.org

À propos de la Fondation One Drop

La Fondation One DropMC est une organisation philanthropique internationale créée par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, avec la vision d'un monde meilleur, où tous auraient accès à des conditions de vie permettant leur développement et leur épanouissement. Sa mission est d'assurer un accès durable à l'eau potable et à des services d'assainissement et d'hygiène aux communautés confrontées à des obstacles extrêmes, grâce à des partenariats novateurs, à la créativité et à la force de l'art, tout en contribuant à l'action climatique. La Fondation One Drop transforme l'eau en action depuis 15 ans avec des projets qui auront bientôt amélioré les conditions de vie de plus de 2,7 millions de personnes à travers le monde.

Pour en savoir plus, visitez www.onedrop.org et suivez notre impact via l'infolettre, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et TikTok.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est le nom commercial sous lequel Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. opèrent. D'un océan à l'autre, Keurig Dr Pepper Canada offre une vaste gamme de délicieuses boissons chaudes et froides pour tous les besoins, commercialisées sous plus de 60 marques phares, dont Canada Dry®, Mott's Clamato®, Dr Pepper®, Van Houtte® et Timothy's®, disponibles partout où les gens magasinent et consomment. Les cafetières à portion unique de Keurig® sont également offertes par Keurig Dr Pepper Canada.

Les principaux bureaux canadiens de la société et l'équipe de direction sont situés à Montréal (Québec) et à Mississauga (Ontario). Également situées à Montréal, au Québec, se trouvent les installations de fabrication de boissons chaudes et la filiale de Keurig Canada Inc. Van Houtte Coffee Services Inc. qui offre des solutions de boissons novatrices aux entreprises à partir de bureaux satellites dans 30 villes canadiennes. L'entreprise s'engage à s'approvisionner, à produire et à distribuer ses boissons de façon responsable par le biais de sa plateforme de responsabilité sociétale d'entreprise « Soif de faire le bien », qui comprend des efforts en matière d'emballage circulaire, d'utilisation efficace des ressources naturelles et de durabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez : keurigdrpepper.ca. Pour plus d'informations sur notre travail en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, veuillez consulter : https://www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise

À propos de Ovivo

Ovivo est un fournisseur mondial d'équipements, de technologies et de systèmes pouvant produire l'eau la plus pure et traiter les eaux usées les plus difficiles de l'industrie. Ovivo est reconnue mondialement avec des marques de commerce de renom et elle possède plus de 150 ans d'expertise et de références en matière de traitement des eaux, soutenue par ses produits exclusifs, ses technologies de pointe et son vaste savoir-faire d'intégration de systèmes. Ovivo offre des solutions conventionnelles ou hautement technologiques afin de traiter les eaux pour les marchés industriels et municipaux, et tire parti de son importante base d'équipements installés dans le monde entier afin d'offrir des pièces et services à ses clients. Ovivo est dédiée à l'innovation dans une industrie qui est en constante évolution, et propose des solutions de traitement des eaux qui sont rentables, économes en énergie et respectueuses de l'environnement.

Ovivo exploite une plateforme intégrée mondialement dans plus de 18 pays, avec plus de 1,300 employés qui sont experts mondiaux en traitement de l'eau. Ovivo est détenue en propriété privée par l'entreprise allemande SKion Water GmbH, un fournisseur international de solutions et de technologies et fabricant d'équipements de traitement d'eau et d'eaux usées au niveau municipal et industriel. SKion Water est une filiale de la société de portefeuille SKion GmbH de l'entrepreneure allemande Susanne Klatten. Pour plus d'informations, visitez notre site web au https://www.ovivowater.com/fr/.

À propos de Power Corporation du Canada

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le PowerCorporation.com.

SOURCE Fondation One Drop

