Composé de 440 000 pièces et pesant 6 615 tonnes, le NCSM Harry DeWolf est le navire le plus moderne et le plus gros jamais construit au Canada dans le cadre d'une série de navires de combat. Il s'agit également du plus gros navire de la Marine construit au Canada depuis plus de 50 ans. Voici quelques caractéristiques :

Longueur : 103,6 mètres;

Largeur : 19 mètres;

Vitesse (eau libre) : 17 nœuds;

Équipage : 65 membres d'équipage + 20 forces embarquées;

Autonomie : 120 jours;

Portée : 6 800 milles marins à 14 nœuds;

Puissance et propulsion diesel électrique intégrées;

Propulseur d'étrave pour permettre les manœuvres ou l'accostage sans l'assistance de remorqueurs;

Gaillard d'avant/pont des câbles fermé pour protéger la machinerie et le personnel à l'avant du navire contre le rude environnement de l'Arctique;

Stabilisateurs à ailerons repliables pour la réduction du roulis;

Capacité d'embarquement et opération d'un hélicoptère CH-148 Cyclone ou d'un petit hélicoptère.

Le NCSM Harry DeWolf est le premier des six navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique de la Marine royale canadienne. Les trois suivants sont déjà en construction. La construction du futur NCSM Margaret Brooke a démarré en novembre 2019 et se poursuit dans l'eau au chantier naval d'Halifax. Le futur NCSM Max Bernays se trouve dans le hall d'assemblage du chantier naval d'Halifax et se prépare à être transféré sur le sol plus tard au courant de l'année, tandis que le futur NCSM William Hall est entré dans le hall d'assemblage en novembre dernier et la quille sera bientôt posée. Les premiers panneaux d'acier du cinquième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique seront coupés dans les mois à venir.

La construction du NCSM Harry DeWolf a démarré le 8 septembre 2018. Les essais en mer du constructeur se sont réalisés avec succès en novembre 2019. Puis, une série d'essais de navigation en mer (également appelés « essais d'acceptation ») a eu lieu plus tôt ce mois-ci, suivie d'une formation destinée aux membres de la Marine royale canadienne qui constitueront l'équipage du navire.

La cérémonie officielle de mise en service du NCSM Harry DeWolf doit avoir lieu en 2021.

Citations :

Kevin McCoy, président, Irving Shipbuilding Inc.

"Il s'agit là d'un jour historique pour nos 2 000 constructeurs de navires et pour le chantier naval de Halifax, car nous avons livré avec succès le premier de sa classe, le NCSM Harry DeWolf, navire de tête de la flotte de nouvelle génération du Canada. Cette toute nouvelle classe de navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique est la plus moderne de l'histoire du Canada et offrira des décennies de service exceptionnel aux hommes et aux femmes de la Marine royale canadienne. Nous sommes immensément fiers de construire ces navires au Canada avec les meilleurs constructeurs de navires du pays, ici même en Nouvelle-Écosse."

Andy Fillmore, député d'Halifax et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

"La Stratégie nationale de construction navale soutient notre économie locale en maintenant plus de 4 000 emplois hautement qualifiés au chantier naval de Halifax et dans toute la Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, grâce à la livraison réussie du premier NPEA construit au chantier naval de Halifax, nous renforçons la capacité de notre Marine à rester une force agile et réactive, capable de continuer à affirmer et à faire respecter la souveraineté du Canada tout en veillant à ce qu'elle soit inclusive et à ce qu'elle soutienne l'ensemble de son personnel."

Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Chezzetcook et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale

"Je tiens à remercier tous les constructeurs de navires canadiens qui ont contribué à faire de cette importante réalisation une réalité. Notre industrie locale de la construction navale est une source importante d'emplois, de fierté et d'expertise pour la région et aujourd'hui, notre pays est plus sûr et plus sécurisé grâce à cet ajout clé à la flotte de notre Marine."

L'honorable Geoff Regan, député de la circonscription d'Halifax-Ouest

"La livraison du premier navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique du Canada est une étape majeure qui marque le début de la prochaine génération de flotte canadienne pour la Marine royale canadienne. Le NCSM Harry DeWolf est le navire le plus moderne et le plus sophistiqué de la Marine royale du Canada et il servira fièrement notre pays dans les décennies à venir. Félicitations aux hommes et aux femmes du chantier naval de Halifax pour ce moment historique."

L'honorable Stephen MacNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

"Félicitations aux constructeurs de navires de classe mondiale du chantier naval de Halifax pour avoir livré le NCSM Harry DeWolf à la Marine royale du Canada. Ce jalon s'ajoute à la longue et fière histoire de la construction navale en Nouvelle-Écosse. L'industrie est une partie importante de notre économie provinciale, et je suis impatient de voir les autres succès à venir."

Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

"Il s'agit d'un grand jour pour Irving Shipbuilding et pour Halifax, démontrant que même dans les moments difficiles, le chantier naval tient ses promesses. Nous pouvons tous être fiers du travail de première classe qui a fait du chantier naval de Halifax un leader de l'industrie et un contributeur important à l'économie locale et régionale."

QUELQUES FAITS SUR LA CONSTRUCTION D'UN NAVIRE DE PATROUILLE EXTRACÔTIER ET DE L'ARCTIQUE :

440 000 pièces (et le moteur est en une pièce);

300 000 mètres de câble;

37 500 mètres de conduites;

2 800 tonnes d'acier de construction;

9 400 gallons de peinture;

5 500 articles pour les tests et essais;

3 155 éclairages;

Première coupe d'acier : 1 er septembre 2015;

septembre 2015; Pose de la quille : 9 juin 2016;

Lancement : 8 septembre 2018;

Livraison : 31 juillet 2020.

Irving Shipbuilding Inc. fait partie du Groupe d'entreprises de J.D.

Irving Shipbuilding Inc. est le constructeur naval et le fournisseur de soutien aux navires en service le plus moderne en Amérique du Nord. Basés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, notre équipe qualifiée et nos équipements innovants favorisent la construction, fabrication, transformation et maintenance des navires et des plates-formes extracôtières en toute efficacité. Irving Shipbuilding Inc. est l'entrepreneur et le constructeur de navires principal pour la Marine royale du Canada sur la prochaine classe de navires de combat de surface canadien (NCSC) et de patrouille extracôtiers et de l'Arctique (NPEA) au titre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Nous sommes fiers de poursuivre notre longue histoire comme partenaire de confiance dans la construction navale canadienne. Irving Shipbuilding Inc. est membre du Groupe d'entreprises J.D. Irving, Limited, une société familiale diversifiée avec des opérations au Canada et aux États-Unis. Obtenez de plus amples informations à www.IrvingShipbuilding.com ou www.navireducanada.ca.

SOURCE Chantiers Maritimes Irving Inc.

Renseignements: Tom Ormsby, Directeur des communications, Irving Shipbuilding Inc., [email protected], 902-484-4549 Bureau, 902-221-5180 Cellulaire

Liens connexes

http://www.irvingshipbuilding.com/