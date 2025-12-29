MONTRÉAL, le 29 déc. 2025 /CNW/ - Le chanteur kazakh de renommée internationale Dimash Qudaibergen a mené sa tournée Stranger à une conclusion remarquable, clôturant l'année 2025 sous le signe d'importantes reconnaissances artistiques et humanitaires. Le concert final a eu lieu le 12 décembre à Riga, où des milliers de fans venus des quatre coins du monde se sont réunis dans une salle comble.

Dimash - Londre 12 novembre 2025 (Groupe CNW/Canada & Dimash)

Après avoir fait vibrer New York, Mexico, Barcelone, Londres et Berlin, le concert de Riga a marqué l'apogée d'une tournée mondiale qui a mis en valeur l'extraordinaire étendue vocale de Dimash et sa vision artistique distinctive. Le public a pu apprécier les pièces emblématiques de son répertoire, dont S.O.S. d'un terrien en détresse, tout en accueillant avec enthousiasme ses compositions récentes, notamment Fire.

Cette dernière, qui se distingue par son audace artistique, sa fusion de styles contrastés et sa mise en scène dynamique, a retenu l'attention de la Recording Academy. La chanson a d'ailleurs été sélectionnée pour figurer dans la vitrine Global Spin, peu avant le concert de clôture de la tournée.

Ambassadeur de bonne volonté de l'OIM-ONU

Le mois de décembre a également été marqué par une reconnaissance majeure : l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies (OIM) a nommé Dimash ambassadeur mondial de bonne volonté. À travers cette nomination, l'artiste voit son engagement humanitaire salué. Depuis plusieurs années, il participe à divers événements caritatifs et profite de sa tribune internationale pour lancer des appels à la solidarité lors de ses concerts. Dimash souhaite que sa voix puisse porter celle des populations trop souvent oubliées lors des crises humanitaires.

Un concert événement à venir

Les admirateurs de l'artiste se tournent désormais vers l'avenir, conscients que Dimash réserve toujours des surprises. Fidèle à son approche créative et imprévisible, il privilégie des projets artistiques singuliers. Leur prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé : un concert exceptionnel réunissant Dimash, le violoncelliste de renommée internationale Hauser et la légende de l'opéra Plácido Domingo, prévu à Budapest le 18 avril 2026.

Reste à découvrir quelles villes et quelles formes prendront les prochaines étapes de ce grand voyage musical international, alors que Dimash Qudaibergen continue de tisser, concert après concert, un lien unique entre les cultures et les peuples. Ses fans au Canada sont prêts à le recevoir et faire partie de ce grand projet!

OIM-ONU : https://www.iom.int/fr/dimash-qudaibergen

Global Spin: https://www.grammy.com/series-or-collection/global-spin-grammys/dimash-qudaibergen-fire-performance

Concert avec Hauser et Plácido Domingo : https://broadway.hu/esemenyek/domingo-hauser-dimash-koncert-2026-04-18/

