Le chanteur de Clay and Friends saute à l'eau du Vieux-Port de Montréal pour y revendiquer l'accès à la baignade

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 1er juillet prochain, le chanteur et fondateur du groupe Clay and Friends, rejoint par des citoyen.ne.s, se jetteront à l'eau du Quai Jacques Cartier du Vieux-Port de Montréal pour y revendiquer l'aménagement d'un espace destiné à la baignade publique. Cette mobilisation se déroule dans le cadre de La semaine du Grand Splash, une initiative de Fondation Rivières.

Le groupe assurera la présidence d'honneur de cette série d'événements festifs et gratuits qui aura lieu entre le 1er et le 10 juillet prochain dans plusieurs endroits du Québec. C'est un plaisir pour les organisateurs de La semaine du Grand Splash de voir les membres de Clay and Friends s'allier à la cause pour sensibiliser et mobiliser un large public - tout particulièrement les jeunes qui ont à cœur les enjeux environnementaux.

L'eau, une corde sensible pour le groupe

La thématique de l'eau est un élément central dans la démarche artistique de la formation, qui a établi son quartier général à Verdun, le seul endroit muni d'une plage publique près du centre de Montréal.

« J'ai passé les plus beaux moments de ma life sous l'eau, que ce soit en train d'écrire de nouvelles mélodies sous la douche ou en surfant sur l'océan ou même à Habitat 67, l'eau sera toujours un endroit dans lequel j'aime me rassembler avec mes ami.e.s et vivre des expériences inoubliables et désaltérantes. Ici Mike Clay du groupe Clay and Friends aka La Musica Popular De Verdun et c'est pour notre amour inconditionnel de l'eau que nous avons décidé de nommer notre nouvel album AGUÀ EXTEND'EAU. Il est important de boire de l'eau, d'appeler votre mom et de participer au mouvement Grand Splash de Fondation Rivières. #GrandSplash2022 #KeEpItMoViN » - Mike Clay

Un énorme potentiel de baignade au Vieux-Port

L'annonce récente de l'ouverture d'un bassin portuaire dans le Port de Québec a ravivé l'intérêt de la population d'obtenir un accès à des zones de baignade publique dans les grandes villes. Plusieurs endroits de la province, dont le bassin Jacques Cartier du Vieux Port de Montréal, ont tous les atouts pour offrir aux Montréalais.e.s une aire de baignade publique et sécuritaire.

Rappelons que par temps sec, l'eau du Vieux-Port est d'excellente qualité : dans un tel contexte, elle n'a connu qu'un seul événement de contamination en dix ans, soit entre 2011 et 2021, selon les données du Réseau de suivi des milieux aquatiques (RSMA) de la Ville de Montréal. Après un épisode de forte pluie, il suffirait de fermer l'accès à la zone de baignade sur une période de 24 à 72 h, comme à la plage de Verdun - la durée de fermeture variant selon l'importance des débordements des réseaux d'égout.

Fondation Rivières souhaite ouvrir la conversation avec la Société du Vieux-Port de Montréal pour y aménager une zone de baignade sécuritaire au Quai Jacques-Cartier. « Nous sommes convaincus que la Société du Vieux-Port de Montréal aurait tout à gagner à aménager une zone de baignade à cet endroit qui a tout le potentiel de devenir un symbole fort de la qualité de vie des citoyens à Montréal », précise André Bélanger, directeur général de Fondation Rivières.

Des événements Grand Splash sur plusieurs rivières du Québec

Plusieurs Grand Splash auront lieu à travers la province afin d'interpeller les élu.e.s et les décideurs à l'importance d'aménager des accès publics gratuits à la baignade et d'y assurer la qualité de l'eau. La population est invitée à sauter à l'eau dans plusieurs endroits qui ont confirmé leur participation : En plus de l'événement principal dans le Vieux-Port de Montréal, Chambly, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Lambert, Sainte-Martine, Sainte-Anne-de-Sorel et Trois-Rivières seront aussi de cette édition. D'autres endroits pourraient être annoncés au courant des prochains jours.

Pour participer à La semaine du Grand Splash

Inscriptions obligatoires et programmation complète au grandsplash.ca .

. Ouvert à tous

Gratuit

En cas de pluie qui affecterait la qualité de l'eau, un Grand Splash pourrait être repoussé à une date ultérieure. Rester à l'affût via le grandsplash.ca

À propos de Clay and Friends

Clay and Friends a su au cours des dernières années faire vibrer les foules sous ses rythmes électrisants et ses concerts survoltés. Le groupe offre un mélange percutant hip-hop, soul et de funk soutenu d'une prose à l'image de ce que l'on surnomme désormais La Musica Popular De Verdun. En mars 2017, la formation a lancé son premier album et EP AGUÀ, qui s'est transformé le 10 juin dernier en album AGUÀ EXTEND'EAU.

À propos de Fondation Rivières

Depuis 20 ans, Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières et contribue à assurer la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population québécoise. La Fondation organise La semaine du Grand Splash depuis 2019.

