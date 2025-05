Les jeunes pionniers âgés de 8 à 12 ans peuvent participer à des tournois régionaux dans certains magasins Walmart en Amérique du Nord à compter de juin

NEW YORK, 21 mai 2025 /CNW/ - 3, 2, 1, Let It Rip! ADK Emotions NY Inc. et T-Licensing Inc. ont annoncé aujourd'hui que le Championnat du monde BEYBLADE X se lancera dans les magasins Walmart d'Amérique du Nord à compter de juin jusqu'à l'été. Certains emplacements de Walmart aux États-Unis et au Canada organiseront des tournois régionaux pour les amateurs de BEYBLADE X âgés de 8 à 12 ans.

Le Championnat du monde BEYBLADE X 2025 est-il prêt à livrer bataille?

Lors de chaque tournoi, les pionnières utiliseront les sommets de la gamme de jouets BEYBLADE X de Hasbro pour rivaliser avec d'autres amateurs de Bey afin de se qualifier pour le tournoi final du Championnat du monde - une bataille épique de deux jours à la Tokyo Tower les samedi 11 octobre 2025 et dimanche 12 octobre 2025. Un champion de chaque pays participant gagnera une place lors de la bataille finale du Championnat du monde qui aura lieu au Japon, le lieu de naissance du phénomène BEYBLADE.

Les participants intéressés par le tournoi peuvent améliorer leurs compétences à l'aide des derniers articles de Hasbro : le lanceur de cordes de luxe BEYBLADE X Soar Phoenix 9-60GF avec haut de combat rouge pour le tournage à droite (également disponible au Canada) et jouez en déplacement avec le nouveau BEYBLADE X Clash et le Carry Beystadium Battle Arena (également disponible au Canada).

« Nous sommes ravis d'apporter l'enthousiasme de BEYBLADE X aux magasins Walmart en Amérique du Nord cet été, a déclaré un représentant d'ADK Emotions NY. « Ces tournois offrent à certains de nos plus jeunes amateurs de Bey une occasion unique de tisser des liens, de participer à des compétitions et de mettre en valeur leurs compétences sur la scène mondiale. Comme la route vers le Championnat du monde se poursuit dans les magasins Walmart, nous avons hâte de voir l'énergie et la passion que ces pionnières apportent à l'aréna. »

Les établissements participants de Walmart aux États-Unis et au Canada comprennent :

ÉTATS-UNIS 7 juin : Humble, Texas (6626 FM 1960 Rd E, Humble, TX 77346) 7 juin : Kissimmee, Floride (1471 E Osceola Pkwy, Kissimmee, Floride 34744) 14 juin : Houston, Texas (5655 E Sam Houston Pkwy N, Houston, Texas 77015) 14 juin : Kissimmee, Floride (2855 N Old Lake Wilson Rd, Kissimmee, Floride 34747) 21 juin : Marietta, Géorgie (2795 Chastain Meadows Pkwy, Marietta, Géorgie 30066) 21 juin : Festival du film de Bentonville * 28 juin : Rogers, AR (4208 Pleasant Crossing Blvd, Rogers, AR 72758) 28 juin : Marietta, Géorgie (1785 Cobb Pkwy S • Marietta, Géorgie 30060) 12 juillet : Dallas, Texas (1521 N Cockrell Hill Rd, Dallas, Texas 75211) 12 juillet : Middle Island, NY (750 Middle Country Rd, Middle Island, NY 11953) 19 juillet : Dallas, Texas (15757 Coit Rd, Dallas, Texas 75248) 19 juillet : Teterboro, New Jersey (1 Teterboro Landing Dr, Teterboro, New Jersey , 07608) 26 juillet : Chula Vista , Californie (1360 Eastlake Pkwy, Chula Vista, Canada 91915) 26 juillet : Bridgeview, Illinois (10260 S Harlem Ave. Bridgeview, Illinois 60455) 2 août : San Diego , Californie (3382 Murphy Canyon Road, San Diego , Canada 92123) 2 août : Bedford Park, Illinois (7050 S Cicero Ave, Bedford Park, Illinois 60638)



*Pas un point de vente au détail de Walmart

Canada 7 juin : Vancouver (3585, autoroute Grandview , Vancouver , C.-B., V5M 2G7, Canada ) 7 juin : Toronto (2245, avenue Islington , Toronto, ON M9W 3W6, Canada ) 14 juin : Saint Jérôme (1030, boulevard du Grand Héron, Saint-Jérôme, Québec, J7Y 5K8, Canada ) 14 juin : Vancouver (3585, autoroute Grandview , Vancouver , C.-B., V5M 2G7, Canada ) 21 juin : Calgary (7979 11 St SE Calgary, AB T2H 0A7, Canada ) 21 juin : Québec (1700, boulevard Lebourgneuf, Québec, Québec, G2K 2M4 Canada ) 5 juillet : Dartmouth (90, Lamont Terrace , Dartmouth , Nouvelle-Écosse, B3B 0B5, Canada ) 5 juillet : Orléans (3900, chemin Innes, Orléans, ON K1W 1K9, Canada )



Ces emplacements et ces dates peuvent changer, afin que les amateurs puissent rester au fait des renseignements les plus à jour en visitant Beyblade.com/WorldChampionship2025.

Divers tournois auront lieu partout dans le monde, le tout jusqu'au tournoi final du Championnat du monde à Tokyo. Les pays participants comprennent :

Brésil : 4 critères régionaux pour les 8 à 12 ans 1 critère national pour les 8 à 12 ans

Mexique : 1 répondant national pour les deux groupes d'âge de 8 à 12 ans+

Australie : 1 candidat national admissible pour les groupes d'âge de 8 à 12 ans et de 13 ans+

Nouvelle-Zélande : 1 pays admissible pour les 8 à 12 ans

Allemagne : 6 qualifications régionales et une qualification nationale pour les 8 à 12 ans

Royaume-Uni : plus de 100 personnes qualifiées à l'échelle régionale pour les 8 à 12 ans et une personne qualifiée à l'échelle nationale pour les 8 à 12 ans

France : plus de 60 candidats qualifiés régionaux pour les 8 à 12 ans et un candidat national pour les 8 à 12 ans

Pour rester au courant de ces tournois et d'autres mises à jour entourant le Championnat du monde, les amateurs peuvent se rendre sur Beyblade.com pour en savoir plus. Les amateurs peuvent également se tenir informés en suivant @officialbeyblade sur Instagram, @beyblade_official sur TikTok, @x_beyblade sur X et sur les canaux YouTube officiels de BEYBLADE.

