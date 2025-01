Les golfeuses professionnelles se classent parmi les 100 meilleurs compétiteurs lors du 2e tournoi annuel

Haruka Kawasaki , championne en titre du Japon, vise plusieurs titres d'affilés

, championne en titre du Japon, vise plusieurs titres d'affilés Retour à Taïwan pour l'ancienne championne du monde Jiyai Shin de Corée du Sud

Chia-Yen Wu , parrainée par Foxconn et favorite de la vile, mise en vedette pour la deuxième année

TAIPEI, le 2 janv. 2025 /CNW/ -- La LPGA de Taïwan (TLPGA), en collaboration avec le commanditaire principal Hon Hai Technology Group (Foxconn), est ravie d'annoncer le Championnat des golfeuses de TLPGA 2025 de Foxconn. Dans sa deuxième édition, les meilleures golfeuses professionnelles rivaliseront pour une bourse totale record de 1,5 million de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à l'an dernier et établit une nouvelle référence pour le TLPGA Tour.

Le Championnat des golfeuses de TLPGA 2025 de Foxconn présente une augmentation de 50 % de la bourse totale, atteignant un record de 1,5 million de dollars américains, le plus élevé de l’histoire du Tour sanctionné par la TLPGA. Le tournoi se tiendra au Orient Golf & Country Club pour une deuxième année.

Le tournoi de plusieurs jours aura lieu du 27 février au 2 mars au Orient Golf & Country Club à Taïwan, où l'événement a été inauguré en 2024. Pour la première fois, le tournoi sanctionné par la TLPGA offrira une couverture médiatique internationale en direct, diffusée au Japon sur Sky A, aux côtés de VL Sports et de Sportcast Sports à Taïwan.

Compétition de calibre mondial

Le Championnat des golfeuses de TLPGA 2025 de Foxconn se distingue par ses points de classement exceptionnels, ses prix substantiels et son esprit sportif d'élite. Foxconn, le plus grand fournisseur de services de fabrication de produits électroniques au monde et commanditaire principal, est honoré de stimuler la présence internationale et la croissance concurrentielle du TLPGA Tour.

Visez haut. Jouez avec brillance.

Le Championnat des golfeuses de TLPGA 2025 de Foxconn a attiré plus de 140 joueuses internationales depuis l'ouverture de l'inscription en décembre 2024, mettant en valeur le prestige croissant du tournoi. La championne en titre du Japon Haruka Kawasaki et la finaliste de l'an dernier Yu-Sang Hou, de Taïwan, sont en tête. La vedette montante commanditée par Foxconn, Chia-Yen Wu, la jeune fille de 20 ans qui se classe actuellement parmi les trois premières personnes à Taïwan, participera à la compétition pour la deuxième année.

Pour ajouter à l'enthousiasme, l'ancienne championne mondiale Jiyai Shin, de Corée du Sud, fera son retour très attendu à Taïwan après sept ans, devenant ainsi l'une des meilleures candidates à la suite de son récent triomphe à l'ISPS Handa Australian Open. La compétition de cette année mettra en vedette plus de dix golfeuses d'élite parmi les 100 meilleures au monde. À la suite des performances impressionnantes des golfeuses japonaises l'an dernier, le Championnat des golfeuses TLPGA 2025 de Foxconn verra plus de 15 golfeuses du JLPGA Tour participer au trophée du championnat. La liste définitive des joueuses sera annoncée le 17 janvier 2025.

