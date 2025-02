Les anciennes numéro un mondiales originaires de Corée du Sud et de Taïwan réunies par la compétition

TAIPEI, 5 février 2025 /CNW/ -- La LPGA de Taïwan (TLPGA), en collaboration avec le commanditaire principal Hon Hai Technology Group (Foxconn), est fière d'annoncer la liste des joueuses du 2e Championnat annuel des golfeuses de la TLPGA de Foxconn, réussissant le tour de force de réunir 90 athlètes féminines de 11 pays pour une bourse historique de 1,5 million de dollars américains.

Le Championnat des golfeuses de TLPGA 2025 de Foxconn est de retour à l’Orient Golf & Country Club du 27 février au 2 mars. (PRNewsfoto/Foxconn TLPGA Players Championship)

Parmi les talents d'élite figurent 12 golfeuses professionnelles classées parmi les 100 meilleures au monde de la TLPGA, de la JLPGA, de la KLPGA et du Ladies European Tour (LET). En même temps, deux anciennes golfeuses numéro un mondiales, Jiyai Shin de Corée du Sud et Yani Tseng de Taïwan, s'affronteront de nouveau pour la première fois depuis dix ans. La vedette montante commanditée par Foxconn, Chia-Yen Wu, classée numéro 3 à Taïwan, et Pei-Yun Chien, la meilleure joueuse taiwanaise au classement mondial, défendent également les couleurs du pays hôte.

La championne en titre japonaise Haruka Kawasaki, sera de retour avec 22 autres vedettes de la JLPGA, dont les précédentes championnes en titre Shiho Kuwaki et Yuri Yoshida.

Les participations de Su-Ji Kim de KLPGA (classée au 39e rang) et You-Min Hwang (classée au 50e rang), ainsi que de la suissesse Chiara Tamburlini, de Suisse (66e raquette mondiale et première au classement LET) et de la française Perrine Delacour (15e au classement LET), ajoutent à l'engouement alors qu'elles feront leurs débuts à l'Orient Golf & Country Club de Taïwan pour le tournoi du 27 février au 2 mars.

La liste complète met en vedette des joueuses de Taïwan, du Japon, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Chine, de l'Inde, de Singapour, de la France, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Suède, qui se disputeront non seulement la bourse lucrative du tournoi, mais aussi 18 points de classement au championnat, dans ce qui est devenu l'un des tournois les plus relevés d'Asie.

Le tournoi de cette année inclura des tirages au sort, des bons d'échange, des camions-restaurants servant de la nourriture délicieuse et une expérience de golf inoubliable. Il sera également possible de jouer chaque jour pour gagner des points et remporter des prix, y compris des billets d'avion, des appareils électroménagers SHARP, des accessoires Belkin, un iPhone 16 et un iPad Air. Des navettes gratuites circuleront tous les jours à partir du Musée national de Taïwan à Taipei et de la station A7 de l'Airport MRT. Le Championnat des joueuses de la TLPGA 2025 de Foxconn sera diffusé en direct sur VL Sports et Sportcast Sports à Taïwan, et au Japon sur Sky A. Suivez l'action et restez informés grâce à la page Facebook officielle du tournoi.

À propos de TLPGA ici.

Pour en savoir plus à propos de Foxconn, cliquez ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2613088/2025_Foxconn_TLPGA_Players_Championship_returns_Orient_Golf___Country.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589901/TLPGA_Players_Championship_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2613004/Foxconn_Logo.jpg

SOURCE Foxconn TLPGA Players Championship

PERSONNE-RESSOURCE : Jimmy Huang, porte-parole adjoint, [email protected]