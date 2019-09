Le champion olympique Max Parrot se joindra à la 15e Marche annuelle Illumine la nuit, qui se tiendra dans plusieurs villes canadiennes

TORONTO, le 27 sept. 2019 /CNW/ - Max Parrot, planchiste professionnel et médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 2018, se joindra à plus de 35 000 Canadiens pour participer à l'événement phare organisé chaque année par la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) à l'échelle du pays. Lors de la Marche Illumine la nuit, les participants de 12 villes marcheront dans la solidarité pour manifester leur appui aux plus de 128 000 Canadiens atteints d'un cancer du sang.

La Marche Illumine la nuit, qui en est maintenant à sa 15e édition, rend hommage aux survivants du cancer, honore la mémoire des personnes disparues, et apporte de l'espoir à ceux qui luttent contre le cancer. En 2018, plus de 6,5 millions de dollars ont été recueillis dans le cadre d'Illumine la nuit, ce qui a permis de financer un nombre record de subventions de recherche.

« Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de cancer du sang, son univers bascule, a déclaré Alicia Talarico, présidente de la SLLC. La Marche Illumine la nuit est un moyen concret de soutenir les personnes atteintes d'un cancer du sang et d'envoyer le message qu'elles ne sont pas seules. »

Cette année, la SLLC s'est associée à Max Parrot pour sensibiliser la population et recueillir des fonds pour la mise au point de traitements contre les cancers du sang. Max Parrot a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien à la fin de 2018. Il a récemment terminé son traitement et marchera dans la solidarité avec la communauté des cancers du sang lors de la Marche Illumine la nuit.

« La raison de mon partenariat avec la Société de leucémie et lymphome du Canada est évidemment très personnelle, a indiqué Max Parrot. Mon but est d'inciter les Canadiens à soutenir cette cause jusqu'à ce que nous trouvions un remède. »

La SLLC est le principal organisme de santé bénévole sans but lucratif dont la mission consiste à trouver des remèdes contre les cancers du sang et à assurer l'accès des patients à des traitements vitaux. Chaque année, plus de 22 000 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du sang. Grâce à ses programmes de financement, la SLLC a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche pour mieux comprendre les causes sous-jacentes de la maladie, mettre au point de meilleurs traitements et sauver plus de vies. Les fonds recueillis à l'occasion des Marches Illumine la nuit serviront à :

financer la recherche pour faire progresser les traitements ciblés qui sauvent des vies;

fournir des services, de l'information et du soutien aux patients et aux proches aidants;

diffuser de l'information à l'intention des professionnels de la santé et de la communauté des cancers du sang.

Il y a bien des façons d'accroître la sensibilisation et de témoigner votre soutien aux Canadiens atteints d'un cancer du sang. Visitez le site Web d'Illumine la nuit à www.illuminelanuit.ca pour vous inscrire et en savoir plus.

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

17 h | Début des inscriptions

18 h | Cérémonie commémorative

18 h 30 | Programme sur la scène principale

19 h | Début de la Marche

20 h 15 | Cérémonie de clôture

VILLES PARTICIPANTES

Samedi 28 septembre

Edmonton

Winnipeg

Samedi 5 octobre

Saskatoon

Jeudi 17 octobre

Toronto

Samedi 19 octobre

Calgary

Halifax

London

Montréal

Vancouver

St. John's

Samedi 26 octobre

Ottawa

Lundi 2 mai

Québec

À propos de la Marche Illumine la nuit

Chaque année, dans diverses communautés partout au Canada, familles, amis et collègues font équipe et marchent au crépuscule en tenant des lanternes illuminées afin de recueillir des fonds pour la Société de leucémie et lymphome du Canada dans le cadre des événements de la Marche Illumine la nuit. Ensemble, ils apportent aide et espoir aux personnes atteintes d'un cancer du sang et à leurs proches. La Marche est un événement inspirant et mémorable qui se déroule chaque automne dans près de 200 communautés en Amérique du Nord. On compte 12 événements de la Marche Illumine la nuit organisés par la SLLC et des dizaines de marches organisées par des bénévoles dans les communautés et les écoles à l'échelle du pays. Visitez www.illuminelanuit.ca pour en savoir plus.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur les cancers du sang dans tout le pays et fournit de l'information et des services de soutien gratuits aux patients et aux proches aidants. Notre mission est de guérir la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. Pour en savoir plus, visitez le site www.sllcanada.org.

Pour obtenir de l'information personnalisée sur la maladie, les traitements et les services de soutien, les patients peuvent communiquer avec notre personnel au 1-833-222-4884. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Maja Begovic, Directrice, Marketing et communications, Maja.begovic@lls.org, 416-731-9338

Related Links

www.lls.org/canada