Les produits locaux s'invitent au rayon des champignons gourmets

BROSSARD, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Ferme d'Hiver, une jeune entreprise québécoise spécialisée en agrotechnologie, est heureuse d'annoncer que son plus récent produit - le Champignon d'hiver - est maintenant en vente dans la majorité des supermarchés des bannières IGA et Rachelle-Béry du Québec. Ce pleurote gris haut de gamme deviendra l'allié des repas d'été et l'une des rares options locales dans le rayon des champignons gourmets vendus frais. Ferme d'Hiver se réjouit de permettre à tous les consommateurs de pouvoir se familiariser avec cet aliment et de diversifier son offre sur les tablettes.

Tour d'horizon sur le Champignon d'hiver (pleurote gris) :

Il s'agit d'un produit haut de gamme qui raffinera tous les plats : pizzas, burgers, salades, pâtes, soupes, etc.

Le pleurote gris est un champignon polyvalent et facile à cuisiner. Son goût est délicat et propose des notes de noisette.

Spongieux, il absorbe les saveurs lors de la cuisson et développe une texture tendre très agréable.

Le Champignon d'hiver est cultivé à Saint-Lazare , en Montérégie, par les Fermes Amelium, partenaire opérateur de Ferme d'Hiver.

Il est cultivé dans un environnement 100 % contrôlé, sans pesticides chimiques.

Prix : 8,99 $ pour le contenant de 170 g.

Contrairement à la Fraise d'hiver, le Champignon d'hiver est offert 12 mois par année.

Une exclusivité de la bannière IGA, il est également en vente sur l'épicerie en ligne.

Citations

« Malgré la popularité grandissante des champignons gourmets, sa production demeure encore très artisanale ou concentrée dans les autres provinces. La solution Ferme d'Hiver permettra de renverser la vapeur et d'offrir aux consommateurs un second produit délicieusement d'ici et cultivé sans pesticides chimiques ! Les partenariats avec les producteurs sont au cœur de notre vision d'affaires et cette nouvelle association avec Les Fermes Amelium ouvre la voie vers de nouveaux marchés pour Ferme d'Hiver. »

- Alain Brisebois, chef et président de la direction de Ferme d'Hiver.

« En m'associant avec Ferme d'Hiver, je poursuis le rêve de changer la façon dont les gens mangent. Je veux qu'ils puissent se procurer des produits de qualité, qui ont été cultivés de manière écoresponsable et sans dommage pour l'environnement. L'arrivée du pleurote gris en épicerie est un grand moment pour Les Fermes Amelium et moi. J'ai déjà hâte de faire découvrir de nouvelles variétés et tout le potentiel que les champignons de spécialité ont à offrir ! »

- Marc Brettschneider, propriétaire, Les Fermes Amelium

« Offrir des produits locaux, toute l'année, est une priorité et fait partie de notre ADN chez IGA. En plus de répondre à l'engouement des consommateurs pour les produits cultivés au Québec, ça nous permet de collaborer avec des entreprises d'ici, qui font preuve d'innovation et d'audace. Nous sommes très heureux d'ajouter ce savoureux produit du Québec - développé par Ferme d'Hiver - sur nos tablettes en exclusivité ! »

- Francis Bérubé, directeur mise en marché et gestion des catégories fruits et légumes, Sobeys

Pour en savoir plus sur la solution innovatrice de Ferme d'Hiver, consultez le site internet : www.fermedhiver.com. Vous pouvez également consulter le kit média et obtenir des visuels en cliquant ici.

À propos de Ferme d'Hiver

Alliant les savoirs de l'agriculture verticale, de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, Ferme d'Hiver rend viable la production hors saison d'aliments frais et cultivés sans pesticides chimiques. Fondée en 2018, l'entreprise propose une solution agrotechnologique clés en main qui évite toute dépendance aux conditions climatiques, en plus d'offrir un rendement énergétique inégalé. En s'associant avec des maraîchers locaux, Ferme d'Hiver vise à assurer le développement durable des ressources alimentaires au Québec, au Canada et dans le monde.

