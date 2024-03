MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Pour souligner ses 25 ans d'implication pour la santé des enfants, le Cercle de Sainte-Justine devient L'élan pour Sainte-Justine et annonce un objectif financier ambitieux : amasser 16 millions $ d'ici 2028 pour contribuer à la campagne majeure Voir Grand de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Pierre Pomerleau, président du CA de la Fondation CHU Sainte-Justine, Dr Alexander Weil, neurochirurgien pédiatrique au CHU Sainte-Justine, Anne-Sophie Laframboise, membre de L’élan pour Sainte-Justine, Georges-Étienne Fortin, membre de L’élan pour Sainte-Justine et ambassadeur de Voir loin, Francisco Randez, membre de L’élan pour Sainte-Justine, Delphine Brodeur, PDG de la Fondation CHU Sainte-Justine, Catherine Sharp, membre du CA de la Fondation CHU Sainte-Justine et de L’élan pour Sainte-Justine, Sébastien Grenache, membre du CA de la Fondation CHU Sainte-Justine et de L’élan pour Sainte-Justine. Crédit photo : Benoit Vermette (Groupe CNW/Fondation CHU Sainte-Justine)

La nouvelle identité du regroupement de jeunes philanthropes et son engagement d'envergure ont été dévoilés lors de l'évènement Voir loin : la soirée pour Sainte-Justine vendredi dernier. Près de 1000 membres de la communauté d'affaires étaient rassemblés au Théâtre Cartier afin de célébrer les réalisations des 25 dernières années et de découvrir les ambitions de L'élan pour le futur. La soirée festive a permis d'amasser 410 000 $ pour la Fondation CHU Sainte-Justine, une somme prometteuse pour l'atteinte du nouvel objectif de L'élan.

Un nouvel élan de solidarité pour les enfants et les familles

Depuis 1999, L'élan pour Sainte-Justine, formé de professionnels de tous horizons, mobilise la communauté d'affaires pour la cause de Sainte-Justine en organisant des évènements devenus de véritables incontournables du calendrier philanthropique québécois. En 25 ans, le regroupement a remis plus de 18 millions $ aux projets prioritaires du CHU Sainte-Justine. Le nouvel objectif de collecte annoncé est donc audacieux, mais à la hauteur du dévouement de ses membres.

Par sa nouvelle identité caractérisée par le dynamisme, la collaboration, l'ouverture et la modernité, L'élan pour Sainte-Justine propose une vision et des ambitions renouvelées pour transformer les soins pédiatriques dans les années à venir. Le comité vise notamment à rallier un spectre plus large et diversifié de gens d'affaires de tout âge autour de la cause.

« Dès ses tout débuts il y a 25 ans, le Cercle s'est imposé en mouvement philanthropique précurseur au Québec. Dans le contexte de la campagne majeure Voir Grand, le désir de renouveler notre leadership, de réfléchir à notre vision et de créer une nouvelle image de marque pour accompagner la Fondation vers le succès s'est manifesté. C'est ainsi qu'est né L'élan pour Sainte-Justine. Par l'engagement exceptionnel de 16 M$, nous fournirons l'élan nécessaire au CHU Sainte-Justine pour donner vie à des réalisations ambitieuses qui permettront à chaque enfant d'accéder à ce qui se fait de meilleur en pédiatrie », a mentionné Sébastien Grenache, représentant de L'élan et membre du conseil d'administration de la Fondation CHU Sainte-Justine et du cabinet de la campagne Voir Grand.

Une contribution importante à la campagne Voir Grand

L'engagement financier de L'élan s'inscrit dans la campagne Voir Grand de la Fondation CHU Sainte-Justine, qui vise à recueillir 500 millions $ d'ici 2028 pour transformer fondamentalement le parcours de vie des enfants. Lancée en juin 2023, Voir Grand est la plus importante campagne de financement jamais menée par un seul centre hospitalier au Québec.

« L'élan pour Sainte-Justine sera l'un des piliers essentiels pour assurer le succès de la campagne majeure Voir Grand. Les gens de cœur qui participent aux évènements mis sur pied par le comité font une grande promesse à des milliers d'enfants : celle de transformer chaque vie, pour toute la vie. C'est l'ambition à laquelle s'engage L'élan pour Sainte-Justine, ces prochaines années », a souligné Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

