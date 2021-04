Le Centre octroie une aide financière de 50 000 $ au CAPVISH pour favoriser la croissance de logements inclusifs

QUÉBEC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) entamera une approche consultative avec le milieu grâce à un soutien financier de 50 000 $ du Centre de transformation du logement communautaire.

Devant le succès remporté avec l'AppLOAD, une application Web sur le logement adapté, le CAPVISH poursuivra le développement de sa technologie en s'orientant maintenant vers une approche consultative avec le milieu qui permettra ainsi de favoriser la croissance de logements inclusifs.

« Nous sommes heureux que cette aide financière puisse nous aider à suivre l'évolution du logement communautaire et à mieux connaître les besoins concrets des communautés vulnérables dans la région. Des mécanismes seront ainsi développés afin de favoriser l'accessibilité à des logements inclusifs et abordables », indique Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH.

Le CAPVISH fera l'embauche sous peu d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice communautaire à temps plein qui aura le rôle notamment d'assurer le recrutement, l'intégration et la mobilisation de bénévoles. Des activités d'information et de sensibilisation avec la population permettront d'identifier les problématiques du milieu et d'établir un plan d'action répondant à plusieurs lacunes du logement communautaire.

Notre initiative est née du constat que de plus en plus de personnes ayant des limitations physiques et en situation de pauvreté éprouvent des difficultés à trouver un toit abordable, adapté et à proximité des services essentiels. Cette difficulté pour se trouver un logis a pour résultat de générer de l'inconfort et de l'exclusion sociale entraînant un impact direct sur les ménages à revenus plus modestes.

«La recherche d'un logement adapté et abordable peut parfois prendre des années pour les personnes handicapées qui vivent à Québec et particulièrement dans l'arrondissement La Cité-Limoilou ce qui est totalement inacceptable», précise monsieur Salgado.

À propos du CAPVISH

Le CAPVISH (Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap) est un organisme voué à la défense des droits des personnes handicapées depuis plus de 42 ans. Pour plus d'information, visitez le www.capvish.org ou www.appload.ca

À propos du Centre

Le Centre de transformation du logement communautaire est un nouvel organisme sans but lucratif pancanadien fondé en 2018 qui œuvre avec des organismes d'habitation à l'échelle du pays pour assurer la transformation, la durabilité et la croissance du logement communautaire. Pour plus d'information, visitez le https://centre.support/fr/

