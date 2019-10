Le Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai accueille un sommet et un salon, offrant ainsi davantage d'opportunités pour la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao

2019 est la première année où le plan de développement de la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao a été officiellement publié. Cette année le Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai fête également son cinquième anniversaire. Après cinq ans de fonctionnement, le centre a forgé sa renommée comme salle de réception urbaine et il est synonyme de lieu de marque pour Zhuhai et la zone métropolitaine de la Grande baie. À ce jour, le Centre international des congrès et des expositions de Zhuhai a accueilli plus de 140 expositions, 3 600 activités de congrès et 2 000 réceptions de restauration avec presque quatre millions d'exposants et d'invités. On peut notamment citer des activités commerciales de Wal-Mart, Adidas, Volkswagen, Mercedes-Benz et d'autres marques internationales, ainsi que des activités liées aux affaires gouvernementales et des conférences, entre autres : le Sommet d'investissement Chine-Israël, le Sommet mondial de l'externalisation des services, le 12e Sommet commercial Chine-Amérique latine, la Semaine internationale de la création et le Forum international de communication sur « la route de la soie maritime du 21e siècle » en Chine (Guangdong).