MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est fier d'annoncer qu'un de ses établissements, le Centre hospitalier de St. Mary, a reçu la désignation niveau 1, de la campagne nationale Choisir avec soin, qui reconnait l'engagement dont il fait preuve pour améliorer ses pratiques en réduisant notamment les examens et les traitements inutiles offerts aux patients. Afin d'obtenir cette attestation, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et le Centre hospitalier de St. Mary se sont engagés à respecter cinq recommandations visant à utiliser efficacement les ressources hospitalières.

Concrètement, cela se traduit par une diminution du temps d'attente et des délais de traitements pour les patients, par une amélioration des soins en réduisant les risques reliés à des examens non essentiels et par une élimination des tests invasifs inutiles. L'obtention de cette désignation est le fruit des efforts d'un groupe de travail de cliniciens ayant proposé des initiatives de qualité pour améliorer les services offerts aux patients du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-Montréal et du Centre hospitalier de St. Mary, en évaluant les soins offerts. Ces propositions sont basées sur des données probantes de pratiques cliniques.

« Je suis très fière du travail accompli par les équipes du Centre hospitalier de St. Mary, qui ont permis l'obtention de cette désignation s'inscrivant dans la perspective d'amélioration continue de notre CIUSSS. Nos efforts garantissent que nous nous concentrons sur des soins sûrs et efficaces qui éliminent la surutilisation des tests et des traitements. » a souligné Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

« Cette désignation est un pas important pour notre CIUSSS. Notre rôle, en tant que médecins au Centre hospitalier de St. Mary, est d'assurer une offre de soins et services de qualité à nos patients. L'obtention de la désignation de Choisir avec soin s'inscrit dans cette orientation et nous sommes déjà à l'œuvre pour voir comment nous pouvons soutenir les équipes de notre CIUSSS pour transposer ces bonnes pratiques dans nos autres centres hospitaliers. » affirme Dre Laura Pilozzi-Edmonds, présidente du Comité de coordination de la pertinence clinique du Centre hospitalier de St. Mary.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

