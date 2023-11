MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - C'est un véritable « Parcours du combattant » que propose le Centre Eurêka aux cohortes de travailleurs anglophones sans emploi, aux immigrants et aux réfugiés récemment arrivées au pays et qui cherchent âprement à se bâtir une vie, en paix, dans un environnement démocratique et sécuritaire tel celui qui leur est offert au Québec.

Le directeur général, Paul Gagner, et Hédia Annabi, la Cheffe d’équipe, mentor et formatrice principale du centre s’assurent de la plus grande conformité qui soit des programmes sur mesure offerts aux candidats admis au Centre Eurêka. (Groupe CNW/Centre Eurêka)

« L'intégration à une société d'accueil passe obligatoirement par le droit au travail et l'occupation d'un poste permettant de jeter les bases d'une vie nouvelle pour ces familles immigrées qui ne demandent rien d'autre que de contribuer à l'essor de leur communauté d'accueil » a dit aujourd'hui madame Hédia Annabi, la Cheffe d'équipe, mentor et formatrice principale du Centre Eurêka dont le ratio de parité homme/femme établi respectivement à 51 % et 49 %, de tout temps. Cela témoigne, selon celle-ci, de l'impact engendré par la fréquentation du Centre dans le processus d'intégration sociale des personnes « sans emplois » de plus de 40 ans et de ces nouveaux arrivants, peu importe leur niveau de connaissance de la langue française ou de la langue anglaise.

« Au Centre Eurêka, la question linguistique ne sera pas, pour un temps du moins, un prérequis incontournable en amont et la francisation se fera sur le tas de manière transitoire » a pour sa part soutenu le directeur général du centre, Paul Gagner, en précisant que seules les qualifications et compétences naturelles, l'historique professionnel ou de travail de chaque nouveau candidat devraient suffire à concrétiser une intégration rapide de ces nouveaux citoyens à la vie, la culture et les us et coutumes de la communauté canadienne et québécoise, dans un contexte de contribution humanitaire. La nouvelle cible principale du mandat renouvelé du Centre Eurêka est la clientèle de langue anglaise.

Redonner une vie normale aux réfugié.e.s, dont les compétences et expériences seraient sûrement très utiles à tous les secteurs de l'industrie et de l'économie en ces temps de rareté de main d'œuvre dans tous les secteurs d'activité, demeure, de l'avis de la direction du Centre Eurêka, une obligation morale.

Au cours des 47 dernières années, le centre a contribué à la réinsertion en emploi de plus de 22 000 personnes dont 40 % provenaient d'ailleurs que du Canada.

Pour le Centre Eurêka, le défi est loin d'être insurmontable, citant en cela l'exemple du Luxembourg où 23,3% des réfugiés ukrainiens de 15 à 64 ans ont trouvé du travail en raison de leur profil très qualifié dans ce pays en manque de main d'œuvre, tout comme chez nous, et leur accès facilité aux aides sociales assurant grandement leur intégration. Celles-ci ont donc réussi à retourner à une vie active et renouer avec leur dignité, leur estime, d'eux-mêmes, leur respect et un statut social.

Selon la direction du centre, les 220 000 postes à combler qui ne trouvent pas preneurs au Québec illustrent parfaitement l'ampleur du problème de la pénurie de main d'œuvre face auquel seules des mesures adéquates prises pourraient engendrer un impact positif dans le pays d'accueil, sans compter le fait que cela pourrait faire contrepoids à la rareté due au vieillissement de la population. En partenariat avec Emploi Québec, les services du Centre Eurêka sont gratuits.

La richesse des profils professionnels, souvent surprenant, de ce bassin de main d'œuvre inespéré est apte, selon le Centre Eurêka, à combler les besoins intérieurs à court et moyen terme, qu'il s'agisse notamment d'employés administratifs, de comptables, d'analystes financiers, d'employés d'hôtellerie, de préposés aux bénéficiaires, d'ouvriers spécialisés ou d'éducateurs à la petite enfance. « Encore faudra-t-il aussi lever les nombreux obstacles auxquels se heurtent en général ces réfugiés en termes de droits de séjour, de permis de travail, d'accès aux soins de santé, à l'école, au logement et aux services bancaires » de conclure monsieur Gagner.

SOURCE Centre Eurêka

Renseignements: Source : Paul Gagner - Directeur général; Hédia Annabi - Cheffe d'équipe; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), 514-843-1901 (ligne directe), [email protected]