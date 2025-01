Cette nouvelle aire de restauration promet une expérience culinaire unique, conviviale et chaleureuse. Les visiteurs y trouveront une sélection variée de concepts alimentaires, mêlant marques renommées et enseignes inédites au Canada, positionnant ainsi le Centre Eaton de Montréal comme une destination incontournable pour les amateurs de cuisine sur le pouce. Située au niveau du tunnel, cette zone bénéficiera également d'une cure de rajeunissement majeure.

« En repensant l'aire de restauration du Centre Eaton de Montréal, nous stimulons l'expérience client et nous renforçons son rôle de destination clé au cœur du paysage commercial et culturel de la ville. Ce projet représente une nouvelle étape de notre plan qui vise entre autres à investir dans les propriétés québécoises phares et à rehausser l'expérience urbaine au cœur du centre-ville. », a déclaré Annie Houle, vice-présidente, Immobilier - Canada à la CDPQ/Ivanhoé Cambridge.

Un espace repensé et durable

La nouvelle aire de restauration bonifiera l'expérience client, et mettra en valeur l'identité culturelle et urbaine de Montréal à travers un design novateur et durable. L'espace sera conçu pour favoriser les pauses repas, les rencontres entre collègues, amis ou familles, et offrira un environnement à la fois accueillant et stimulant. Le déploiement en trois phases stratégiques permettra aux détaillants actuels de maintenir leurs activités pendant la durée des travaux, afin d'assurer une transition harmonieuse et une expérience ininterrompue à la clientèle.

Le projet sera réalisé par la société d'immobilier commercial, JLL.« La revitalisation de l'aire de restauration du Centre Eaton de Montréal illustre l'évolution dynamique du paysage immobilier commercial de notre centre-ville et redéfinit les standards d'excellence. Des projets d'une telle ampleur exigent une expertise approfondie en gestion immobilière et en développement commercial, des domaines dans lesquels JLL s'impose comme un leader depuis de nombreuses années », explique Johanne Marcotte, Vice-présidente exécutive, Gestion de portefeuille, Commerce de détail chez JLL.

À PROPOS DU CENTRE EATON DE MONTRÉAL

Situé au cœur de Montréal sur la rue Sainte-Catherine, le Centre Eaton de Montréal possède la plus importante offre commerciale du centre-ville. Porte d'entrée du réseau souterrain, avec un accès direct à la station de métro McGill, le Centre accueille chaque année près de 30 millions de visiteurs. On y retrouve plusieurs détaillants de renom dont l'unique Time Out Market au Canada ainsi que les premiers Uniqlo et Décathlon de Montréal, Sephora, Samsung, B2, Boss, Nike, Old Navy, Levi's et Aritzia. Avec près de 125 boutiques et restaurants, le Centre Eaton de Montréal est une destination de magasinage incontournable.

À PROPOS D'IVANHOÉ CAMBRIDGE

Ivanhoé Cambridge, le portefeuille immobilier de la CDPQ, gère des actifs d'une valeur de 77 G$ CA. Grâce à des alliances stratégiques, Ivanhoé Cambridge a établi une présence mondiale et détient une participation dans plus de 1 500 propriétés dans les secteurs logistique, résidentiel, des bureaux et des centres commerciaux.

Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, la CDPQ appuie ses partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Elle est active dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA.

Pour plus d'information : ivanhoecambridge.com / cdpq.com

À PROPOS DE JLL

Depuis plus de 200 ans, JLL (NYSE : JLL), une société de premier plan à l'échelle mondiale dans l'immobilier commercial et la gestion de placements, aide ses clients à acheter, construire, occuper, gérer et investir dans divers immeubles commerciaux, industriels, hôteliers, résidentiels et de détail. Une entreprise figurant au classement Fortune 500®, avec un chiffre d'affaires annuel de 20,8 milliards de dollars et des activités dans plus de 80 pays à travers le monde, nos plus de 111 000 employés apportent la puissance d'une plateforme mondiale combinée à une expertise locale. Motivés par notre objectif de façonner l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur, nous aidons nos clients, employés et nos communautés à aller VERS UN AVENIR LUMINEUXSM. JLL est le nom commercial et une marque de commerce déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez jll.com.

SOURCE Le Centre Eaton de Montréal

Pour plus d'informations : Thara Tremblay-Nantel, Thara Communications pour Le Centre Eaton de Montréal, [email protected], 514 208-6897; Diana Gavrila, JLL, Gestionnaire des communications, [email protected], 514 502-4800; Kate Monfette, Directrice, relations médias, CDPQ, [email protected]