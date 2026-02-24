MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le Centre Eaton de Montréal est fier d'annoncer l'ouverture de Les Terrasses, Espace Restos, un tout nouvel espace culinaire au cœur du centre-ville de Montréal. Conçu comme un hommage au centre commercial emblématique qui occupait autrefois le site du 705 rue Sainte-Catherine Ouest, Les Terrasses réinventent la convivialité et la diversité en restauration rapide pour offrir une expérience chaleureuse, urbaine et accessible à tous.

« Le niveau Tunnel, où se situe la nouvelle aire de restauration Les Terrasses, a été entièrement repensé et redessiné. La foire alimentaire propose 12 concessions soigneusement sélectionnées, tout en maintenant un nombre important de places assises pour répondre à l'achalandage aux heures de pointe.»

- Laurence Duhamel, directrice principale de location du Centre Eaton de Montréal, JLL

Une expérience culinaire diversifiée

Les Terrasses offrent une sélection variée de 12 comptoirs, avec une première phase qui propose les concessions Thai Express, Subway, A&W, Poke Monstre, Jugo Juice, Bento Sushi, Edo Japon. Une deuxième phase à l'automne 2026 verra arriver les restaurants Hurry Curry, Basha, Shanghai 360 et Grillades Torino. Les visiteurs y trouveront des saveurs internationales et locales dans une ambiance accueillante. La nouvelle offre complète réunit une diversité de saveurs pour tous les palais et tous les budgets, avec Les Terrasses Espace restos, le Time Out Market Montréal et le 9e avec le restaurant Ile de France et Le French Line.

Un concept axé sur la convivialité et la durabilité

Conçu pour favoriser les rencontres entre collègues, les pauses de magasinage et les moments gourmands, Les Terrasses s'intégreront comme un prolongement naturel du parcours urbain du Centre Eaton de Montréal. L'aménagement de cet espace a été pensé pour conjuguer confort, design et durabilité, dans le respect de ses origines et de ses valeurs contemporaines.

Les Terrasses : un hommage au passé

Inspiré par l'architecture originale et verdoyante de l'ancien complexe Les Terrasses (1976-1987), ce nouvel espace fait écho à la mémoire d'un lieu emblématique tout en s'inscrivant résolument dans la modernité. Le projet réinterprète l'esprit de rencontre et de découverte de l'époque dans un environnement lumineux et durable, réinventé par la firme LemayMichaud.

« Nous avons voulu créer un lieu vibrant et accueillant, à la fois une oasis urbaine et un espace animé, où la lumière et la verdure dialoguent avec l'effervescence du Centre Eaton de Montréal et du centre-ville. Cette ambiance conviviale fait un clin d'œil aux anciennes Terrasses, tout en les interprétant dans une expérience contemporaine. »

-- Anne-Marie Bouliane, architecte associée chez LemayMichaud.

Tout près de Les Terrasses, la boutique Bath & Body Works réouvre ses portes

La populaire bannière Bath & Body Works, reconnue mondialement pour ses produits de soins pour le corps et ses parfums d'ambiance, double sa superficie et revient avec une offre bonifiée sur 5048 pieds carrés. Située tout près de la zone restauration du Centre Eaton de Montréal, la marque propose avec cet agrandissement un plus large éventail de gels douche, lotions, brumes corporelles, savons pour les mains, bougies parfumées et diffuseurs, déclinés en collections exclusives et saisonnières.

À propos du Centre Eaton de Montréal

Situé au cœur de Montréal sur la rue Sainte-Catherine, le Centre Eaton de Montréal possède la plus importante offre commerciale du centre-ville. Porte d'entrée du réseau souterrain, avec un accès direct à la station de métro McGill et la nouvelle station McGill du REM, le Centre accueille chaque année près de 22 millions de visiteurs. On y retrouve plusieurs détaillants de renom dont Time Out Market ainsi que les marques Uniqlo et Décathlon de Montréal, Sephora, Samsung, B2, Boss, Nike, Tissot, Lululemon et Aritzia. Avec près de 125 boutiques et restaurants, le Centre Eaton de Montréal est une destination de magasinage incontournable.

À propos de JLL

JLL (NYSE:JLL) est une société de premier plan à l'échelle mondiale de services immobiliers commerciaux et de gestion d'investissements avec un chiffre d'affaires annuel de 26,1 milliards de dollars, des opérations dans plus de 80 pays et une main-d'œuvre mondiale de plus de 113 000 employés au 31 décembre 2025. Depuis plus de 200 ans, les clients font confiance à JLL, une entreprise Fortune 500®, pour les aider à acheter, construire, occuper, gérer et investir en toute confiance dans une variété d'industries et de types de propriétés, notamment les bureaux, l'industriel, l'hôtellerie, le multifamilial, le commerce de détail et les centres de données. Guidés par notre mission de façonner l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur, nous aidons nos clients, nos employés et nos communautés à aller VERS UN AVENIR LUMINEUX. Alimentés par de riches ensembles de données mondiales et des capacités technologiques de pointe, nous fournissons une prestation coordonnée et de bout en bout de services immobiliers pour un large éventail de clients mondiaux qui représentent une grande variété d'industries. À travers LaSalle Investment Management, nous investissons pour les clients à l'échelle mondiale dans des actifs privés et des titres immobiliers cotés en bourse. Pour plus d'informations, visitez jll.com.

