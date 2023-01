Le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de l'université McGill est reconnu parmi les 5 meilleurs incubateurs universitaires au monde pour la qualité de sa programmation et la pertinence de son réseau selon UBI Global.

MONTREAL, le 24 janv. 2023 /CNW/ - L'étude comparative mondiale 2021-2022 analyse l'impact et la performance des incubateurs et accélérateurs d'entreprises. L'équipe de recherche d'UBI Global collecte des données via une enquête complète et analyse les programmes séparément selon les groupes universitaires, publics, privés et d'entreprises. L'étude passe en revue plus de 600 incubateurs et accélérateurs de plus de 90 pays. Elle classe leur impact sur la base d'indicateurs de performance clés tels que l'amélioration de l'économie, la rétention des talents, le développement des compétences, l'accès aux fonds, l'accès au réseau, l'attractivité des programmes et la performance des diplômés.

Fondateurs Dobson à New York (Groupe CNW/Centre d’entrepreneuriat Dobson de McGill)

Le classement dans le Top 5 mondial des incubateurs d'entreprises universitaires souligne l'importance que le Centre Dobson accorde à l'innovation et son parcours entrepreneurial par l'entremise d'une programmation innovante et un écosystème de soutien émérite.

"Il faut une communauté pour transformer une innovation en une entreprise florissante et consciente", déclare Marie Josée Lamothe, directorat du Centre Dobson. "Nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos collaborateurs qui contribuent à la mise en place d'une communauté engagée et qualifiée de laquelle nos fondateurs peuvent s'imprégner pour faire évoluer leur entreprise."

Le Centre pour l'entrepreneuriat Dobson de McGill joue un rôle central dans la promotion de l'innovation entrepreneuriale issue de l'écosystème universitaire. À ce jour, le Centre Dobson a soutenu le lancement de plus de 400 entreprises en démarrage, qui ont levé plus de $2,2 milliards en financement de pré-amorçage, exercent leurs activités dans 36 pays et ont créé plus de 8 000 emplois.

Cette reconnaissance est l'occasion de célébrer et de remercier nos partenaires, nos contributeurs, nos investisseurs et nos donateurs, et de reconnaître aussi l'excellent travail de nos paires canadiens et québécois dont l'université de Toronto (World Top 5 University Business Incubator) et Centech (World Top 10 University Business Incubator).

Pour en savoir plus sur l'étude 2021-2022 de UBI Global.

Centre d'entrepreneuriat Dobson de McGill

Le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de McGill est le centre de l'activité entrepreneuriale de l'Université McGill. Sa mission est de trouver, d'enseigner et de développer des entrepreneurs de classe mondiale à McGill par le biais d'une éducation sur mesure, de cadres entrepreneuriaux appliqués et d'un mentorat itératif. Le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de McGill offre un portefeuille de programmes pour répondre à son mandat qui comprend : les programmes Lean Startup, le Bootcamp et la Coupe Dobson, l'accélérateur X-1, la Tournée Internationale de Pré-amorçage, et le Cercle de Mentorat. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill

Depuis 1906, La Faculté de gestion Desautels de McGill continue d'être l'une des meilleures écoles de gestion au monde, offrant des programmes au niveau du premier cycle, de la maîtrise, du doctorat et de la formation des cadres. La Faculté met l'accent sur l'intégration de l'enseignement, de la recherche et de la pratique, et applique une approche multidisciplinaire et holistique pour identifier les opportunités et résoudre les problèmes. Pour en savoir plus, cliquez ici.

L'Université McGill

Fondée en 1821, à Montréal, au Québec, l'Université McGill figure au premier rang des universités canadiennes offrant des programmes de médecine et de doctorat et se classe parmi les meilleures universités au Canada et dans le monde. Institution d'enseignement supérieur de renommée mondiale, l'Université McGill exerce ses activités de recherche dans trois campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d'études et au-delà de 39 000 étudiants, dont plus de 10 400 aux cycles supérieurs. Elle accueille des étudiants originaires de plus de 150 pays, ses 12 000 étudiants internationaux représentant 30 % de sa population étudiante. Au-delà de la moitié des étudiants de l'Université McGill ont une langue maternelle autre que l'anglais, et environ 20 % sont francophones.

