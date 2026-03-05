Saisir l'occasion : investissements ciblés dans les métiers spécialisés, l'emploi des jeunes et une main-d'œuvre résiliente

TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - Alors que le Canada fait face à une pénurie critique de main-d'œuvre dans des secteurs clés, le Centre des Compétences futures (CCF) annonce un investissement de 5,5 millions de dollars pour constituer une main-d'œuvre solide et résiliente, capable de stimuler la productivité et la prospérité économique à long terme du Canada. Grâce à l'initiative Replicate, financée par le Programme des compétences futures du gouvernement du Canada, le CCF élargit l'accès à des solutions de formation éprouvées afin que davantage de personnes au Canada, en particulier les jeunes, puissent trouver un emploi stable et s'adapter à une économie en pleine évolution.

En reproduisant des modèles éprouvés dans de nouveaux horizons, le CCF garantit que le succès obtenu dans un contexte donné peut être reproduit ailleurs. Cette approche fournit aux partenaires chargés de la mise en œuvre des « boîtes à outils » fondées sur des données probantes existantes, ce qui leur permet de consacrer moins de temps à l'élaboration des programmes et davantage à fournir un soutien direct aux participants, aidant ainsi plus de personnes dans plus d'endroits, plus rapidement. Consultez le blogue intitulé « L'importance de répliquer les pratiques efficaces » du CCF.

Cet investissement permet d'étendre trois programmes qui accordent la priorité à la formation aux compétences indispensables pour les emplois d'aujourd'hui et de demain :

Construct (Faire carrière dans les métiers spécialisés) : Créer des parcours professionnels pratiques dans les métiers spécialisés du secteur de la construction pour les groupes méritant l'équité, en intégrant une formation aux métiers spécialisés à des mesures de soutien complètes. Partenaire fondateur : Blue Door Support Services (Ontario) Partenaires de mise en œuvre : Fondation pour le logement communautaire d'Ottawa (Ontario) et Trellis Society for Community Impact (Alberta).

Créer des parcours professionnels pratiques dans les métiers spécialisés du secteur de la construction pour les groupes méritant l'équité, en intégrant une formation aux métiers spécialisés à des mesures de soutien complètes. Reboot+ (Aider les jeunes à trouver leur voie) : Renforcer la transition entre l'école et le monde du travail pour les jeunes confrontés à des obstacles complexes en développant un programme tenant compte des traumatismes subis, qui combine exploration des carrières et découverte de l'enseignement supérieur. Partenaire fondateur : Douglas College (Colombie-Britannique) Partenaires de mise en œuvre : Fanshawe College (Ontario) et College of the North Atlantic (Terre-Neuve-et-Labrador).

: Renforcer la transition entre l'école et le monde du travail pour les jeunes confrontés à des obstacles complexes en développant un programme tenant compte des traumatismes subis, qui combine exploration des carrières et découverte de l'enseignement supérieur. In Motion and Momentum+ (Intégration au marché du travail) : Aider les personnes recevant une aide sociale et qui sont éloignées du marché du travail à trouver un emploi valorisant en leur enseignant les compétences fondamentales. Partenaire fondateur : Fondation canadienne pour le développement de carrière (Ontario) Partenaires de mise en œuvre : Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que la municipalité de Windsor.

Ces projets illustrent l'objectif de Replicate : adopter des approches fondées sur des données probantes et les rendre accessibles à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens, plutôt que de les laisser restreintes à une seule communauté.

« Pour relever les défis du marché du travail au Canada, il ne suffit pas d'investir. Il faut adopter une approche plus intelligente dans la mise en œuvre des solutions. En reproduisant les programmes de formation qui fonctionnent et en éliminant le délai entre la recherche et les résultats, nous pouvons bâtir une main-d'œuvre et une nation résilientes par nature et prêtes à affronter l'avenir. Telle est notre vision pour le Canada. »

-- Noel Baldwin, Directeur général du Centre des Compétences futures

« Lorsque nous investissons dans les travailleurs canadiens, nous investissons dans l'avenir du pays. Grâce au Centre des Compétences futures, nous ouvrons des portes à la main-d'œuvre de demain en élargissant l'accès à la formation axée sur les compétences et à de véritables occasions d'emploi pour les jeunes et les travailleurs sous-représentés dans des secteurs clés partout au Canada. Dans un monde en plein changement, bâtir un Canada fort signifie offrir aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour réussir aujourd'hui, et la confiance nécessaire pour devenir les leaders de demain. »

-- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

À propos du CCF

Le Centre des Compétences futures (CCF) est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se consacre à l'innovation dans le domaine du développement des compétences afin que toutes les personnes au Canada soient prêtes pour l'avenir du travail. Nous travaillons en partenariat avec des personnes chargées de l'élaboration des politiques, des personnes chargées de la recherche, des employeurs et des travailleuses et travailleurs, ainsi qu'avec des établissements d'enseignement postsecondaire, afin de résoudre les problèmes urgents du marché du travail et de veiller à ce que chacun puisse bénéficier de possibilités pertinentes d'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes fondés par un consortium dont les membres sont l'Université métropolitaine de Toronto, Blueprint et le Signal49 Recherche, et nous sommes financés par le Programme du Centre des compétences du gouvernement du Canada.

