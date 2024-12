BALI, Indonésie, 9 décembre 2024 /CNW/ - Située dans le sanctuaire naturel serein de Sebatu, Cicada Resort Bali Ubud, la collection Autograph marque un nouveau chapitre dans l'expansion de la collection Autograph en Indonésie. À seulement 10 minutes des champs de riz de Tegallalang et à 25 minutes de Kintamani, le centre de villégiature offre une retraite harmonieuse, reliant les invités à la nature et à la culture locale.

Cicada Resort Bali Ubud, la collection Autograph

Dans le centre de villégiature, les invités peuvent participer à Melukat, un rituel sacré de purification balinaise dirigé par un chef spirituel du village de Sebatu, favorisant la paix intérieure et la compréhension culturelle.

Un sanctuaire de design et de bien-être

Reflétant l'art de Sebatu, le centre de villégiature allie la conception balinaise et moderne à des matériaux naturels comme le bois et la pierre. Les invités peuvent choisir entre 20 suites et 10 villas de piscine chauffées avec vue sur la vallée. Pravi Spa complète ce cadre serein avec des traditions de guérison anciennes et des produits locaux.

Parcours culinaires

Le restaurant Tangelo propose une cuisine semi-fine avec une touche internationale, tandis que le Verdant Pool Lounge & Bar propose des menus inspirés du bien-être. Ces sites sont conçus pour captiver le palais et les sens.

Explorer les trésors d'Ubud

Situé comme une porte d'entrée vers des destinations emblématiques, le centre de villégiature est situé près des anciens temples de Gunung Kawi, des sources sacrées de Tirta Empul et des terrasses luxuriantes en riz de Tegallalang. Les invités peuvent profiter de diverses activités de plein air ou explorer la nature, comme la randonnée dans la jungle, Mt. Randonnée en batur et descente en eaux vives.

Expériences inoubliables

Les invités sont invités à plonger dans les traditions balinaises grâce à des expériences culturelles organisées comme la fabrication de Canang Sari, l'artisanat balinais, le style de vie balinais, la visite du temple aquatique ancien de Gunung Kawi et la participation à une cérémonie de purification.

Comment les lecteurs peuvent-ils entrer en contact?

Pour en savoir plus sur le Cicada Resort Bali Ubud, visitez www.cicadaubud.com ou communiquez avec le centre de villégiature sur les médias sociaux sur Facebook et Instagram @cicadaubud.

À propos du Cicada Resort Bali Ubud, collection Autograph

Où le service personnalisé rencontre le luxe serein au cœur de la beauté naturelle de Bali, le centre de villégiature est plus qu'un endroit où séjourner. Sa conception reflète la beauté naturelle de Bali, combinant des matériaux en bois et en pierre à l'artisanat local, créant une atmosphère invitante parfaite pour la détente. Les amateurs de gastronomie adoreront le restaurant Tangelo, qui offre une cuisine internationale et locale. Pour une ambiance plus décontractée, le Verdant Pool Lounge & Bar propose des repas décontractés avec une verdure luxuriante. Niché dans la vallée de Sebatu, le spa Pravi allie des traitements balinais traditionnels à des ingrédients naturels locaux pour créer des expériences de bien-être holistiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576274/Cicada_Resort_Bali_Ubud__Autograph_Collection.jpg

PERSONNE-RESSOURCE : Angga Permana, gestionnaire du marketing numérique, [email protected]