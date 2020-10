Le Centre de services scolaire de Laval, à nouveau partenaire de la Semaine pour l'école publique

« Cette année, notre école publique, on l'aime encore plus qu'avant ! »

LAVAL, QC, le 4 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre de services scolaire de Laval (CSS de Laval) est fier de s'associer de nouveau à la Semaine pour l'école publique, organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), qui aura lieu du 4 au 11 octobre prochain, en format numérique. Dans le cadre de cette 11e édition, plusieurs activités sont prévues à la programmation et ont été adaptées compte tenu de la situation actuelle que nous vivons.

Le directeur général du CSS de Laval, Yves Michel Volcy, vient souligner toute l'importance que cette semaine revêt en ces temps particuliers. « Cette semaine est tout indiquée pour rappeler l'importance de l'école publique et mettre en lumière les gens qui la font vivre et qui l'habitent. Il est important pour nous d'offrir des écoles ouvertes à la communauté, où se retrouvent, en plus des élèves, toute une équipe-école appuyée par des partenaires et des parents. Ensemble, ils sont les vrais acteurs de la réussite! En ces temps incertains qui nous poussent en tant qu'organisation à nous dépasser et à nous réinventer, plus que jamais l'école publique devient le point central d'une communauté, un phare, un guide ».

Le Centre de services scolaire de Laval invite donc la population à célébrer la Semaine pour l'école publique. Pour en savoir davantage sur la programmation de la Semaine pour l'école publique, visitez le https://www.lafae.qc.ca/la-fae/ecoles-publiques/.

À propos du Centre de services scolaire de Laval

Présent partout sur le territoire de Laval, le CSS de Laval est l'un des plus importants centres de services scolaires au Québec. Il dessert près de 57 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. De ce nombre, 67,2 % des élèves inscrits au secteur jeunes sont issus de l'immigration. Le CSS de Laval compte à ce jour 59 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle, 4 centres d'éducation des adultes, un service aux entreprises et de formation continue et un service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement. Le CSS de Laval est l'un des plus importants employeurs de Laval avec plus de 10000 employés.

SOURCE Centre de services scolaire de Laval

Renseignements: Annie Goyette, Directrice adjointe du Secrétariat général et du Service des communications, Centre de services scolaire de Laval, 450 662-7000, poste 1210, [email protected]