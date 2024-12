LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT ENVERS LA LAÏCITÉ

LAVAL, QC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le Centre de services scolaire (CSS) de Laval prend acte des allégations publiées aujourd'hui dans La Presse, mettant en lumière des manquements présumés aux principes de la Loi sur la laïcité à l'école Saint-Maxime. Le CSS de Laval tient à réitérer son engagement à faire respecter la loi dans toutes ses écoles et assure la population que des actions concrètes seront prises, si nécessaire.

Une enquête rigoureuse pour faire la lumière

« Les allégations portées à notre attention sont graves et préoccupantes. Ces situations n'ont pas leur place dans une école québécoise. Nous avons immédiatement amorcé des vérifications et nous poursuivons ce travail avec rigueur pour nous assurer que les principes de laïcité sont respectés dans nos établissements. Nous irons au fond des choses et, si des actions correctives doivent être prises, elles le seront avec diligence », déclare Yves Michel Volcy, directeur général du CSS de Laval.

Le CSS de Laval confirme que la direction de l'école Saint-Maxime a déjà eu à intervenir dans le passé pour faire respecter les principes de laïcité. « Lorsque des situations nous sont signalées, nous agissons. Notre responsabilité est claire : expliquer, sensibiliser et, au besoin, sanctionner pour faire respecter nos obligations en matière de laïcité », affirme M. Volcy.

Des attentes claires envers le personnel

M. Volcy rappelle également que les membres du personnel des écoles doivent respecter des attentes strictes en matière de neutralité. « Nous avons des attentes très claires envers notre personnel : leurs croyances et valeurs religieuses sont du domaine privé et ne peuvent en aucun cas teinter ou orienter leurs interventions auprès des élèves. Nous ne faisons aucun compromis sur ces principes », déclare-t-il.

Des vérifications supplémentaires ont été entreprises pour évaluer les pratiques au sein de l'école Saint-Maxime. « Si des manquements sont confirmés, nous interviendrons rapidement pour rectifier la situation et préserver l'intégrité de nos milieux éducatifs », souligne M. Volcy.

Soutien à la communauté scolaire

Le CSS de Laval comprend que ces allégations peuvent soulever des préoccupations au sein de la communauté scolaire. Afin d'accompagner les élèves et le personnel, un service de soutien sera disponible dans les prochains jours. Le CSS de Laval invite également toute personne possédant des informations pertinentes à communiquer avec son Bureau des plaintes par téléphone, en composant le 450 662-7000, poste 1770, ou par courriel, à [email protected].

À propos du Centre de services scolaire de Laval

Présent partout sur le territoire de Laval, le CSS de Laval est l'un des plus importants centres de services scolaires au Québec. Il sert plus de 57 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. De ce nombre, 68,4 % des élèves inscrits au secteur jeunes sont issus de l'immigration. Le CSS de Laval compte à ce jour 62 écoles primaires, 15 écoles secondaires, 6 centres de formation professionnelle, 5 centres d'éducation des adultes, un service aux entreprises et de formation continue et un service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement. Le CSS de Laval est l'un des plus importants employeurs de Laval avec plus de 12 000 employés.

SOURCE Centre de services scolaire de Laval

RENSEIGNEMENTS : Annie Goyette, Directrice adjointe du Secrétariat général et du Service des communications, Centre de services scolaire de Laval, 514 244-2991, [email protected]