MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des victimes et survivant.es d'actes criminels 2026, financée par Justice Canada, le programme ACTION du Centre de prévention des agressions de Montréal lance la campagne : Risques liés à la fête, quand les agressions menacent la sécurité.

Du 11 au 16 mai 2026, nos médias sociaux proposeront des moyens d'action pour riposter, se protéger et contribuer à des environnements sains et sécuritaires pour tout le monde.

La température monte, les journées s'allongent : la saison estivale approche ! Au Québec, les occasions d'en profiter pleinement, jour et nuit, ne manquent pas : festivals, terrasses, plage, pique-niques...

Cependant, le milieu festif comporte aussi des risques pour la sécurité : harcèlement, attouchements, caresses non consenties, baisers imposés, soumission chimique, isolement. Parfois, ces moments de plaisir deviennent des opportunités pour certains de prendre le contrôle. Ils obligent autrui à faire quelque chose sans leur consentement.

La peur d'être agressée peut décourager et limiter les libertés des femmes et des filles dans l'espace public. On peut penser à changer de tenues, éviter des lieux ou des personnes, ou même modifier l'heure des sorties. Pourtant, la majorité des agressions commencent souvent avec un individu connu de la personne victime et survivante. Ces agressions peuvent arriver à n'importe quel moment de la journée.

L'approche ACTION : prévenir pour mieux profiter

Le programme d'autodéfense féministe ACTION adopte une approche de prévention. Il propose des outils pour reconnaître les situations d'agressions. Il aide aussi à poser nos limites et à faire respecter le droit à la sécurité de toutes.

Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité, surtout lorsque l'amusement, le divertissement et l'insouciance sont au rendez-vous.

Le Centre de prévention des agressions de Montréal (CPAM) est un organisme sans but lucratif qui existe depuis plus de 40 ans. Sa mission est de faire face à la réalité de la violence dans notre société grâce à un ensemble d'activités d'éducation populaire mettant l'accent sur la prévention des agressions. Les services sont offerts dans toute la Grande région métropolitaine de Montréal.

La campagne se déroule sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/preventiondesagressionsmtl/

https://www.instagram.com/cpam_mapc_mtl/

SOURCE Centre de prévention des agressions de Montréal

Pour plus d'information ou pour une demande d'entrevue : Odélie Joly, Directrice générale, [email protected]