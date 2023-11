Appel à l'action pour que tous les gouvernements au pays s'engagent à fixer

un objectif de réduction de l'insécurité alimentaire de 50 % d'ici 2030

MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de son Symposium annuel, le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre ») a réuni hier plus de 160 personnes issues des autorités gouvernementales, du secteur privé et de la société civile pour s'inspirer d'une nouvelle étude, d'expériences vécues et de spécialistes des programmes et des politiques publiques afin de découvrir des approches visant à réduire l'insécurité alimentaire sur le plan structurel et à améliorer l'accès à la nourriture et la santé des populations vulnérables.

L'insécurité alimentaire a grimpé au Canada dans la foulée de l'inflation post-pandémique. Près de sept millions de Canadiens, dont un enfant sur quatre, sont en situation d'insécurité alimentaire. À Toronto, la fréquentation des banques alimentaires a augmenté de plus de 50 % au cours de la dernière année, alors qu'une personne sur dix y a maintenant recours. Bien que la pauvreté ait reculé, 78 % des personnes en situation d'insécurité alimentaire vivent au-dessus du seuil de pauvreté.

« Les gouvernements, le secteur privé et la société civile doivent faire de cette crise une priorité, a affirmé Michael McCain, président honoraire du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Nous devons travailler ensemble à l'établissement d'objectifs clairs et réalisables visant à réduire l'insécurité alimentaire de 50 % d'ici 2030 et à éliminer l'insécurité alimentaire grave. Cela nous donne sept ans, soit assez de temps pour apporter les réformes nécessaires aux programmes et aux politiques publiques, obtenir la collaboration des parties prenantes et intensifier les interventions ayant des effets durables. Nous devons nous mobiliser de toute urgence. »

Lors du Symposium, on a présenté a une nouvelle étude de Statistique Canada sur le lien entre pauvreté et insécurité alimentaire. En 2022, près de la moitié (48 %) des mères célibataires qui vivaient sous le seuil de la pauvreté et 40 % de celles qui se situaient au-dessus du seuil de la pauvreté étaient en situation d'insécurité alimentaire. Le taux d'insécurité alimentaire chez les familles noires et autochtones qui vivaient au-dessus du seuil de la pauvreté représentait plus de deux fois le taux enregistré chez les familles non racisées.

L'incidence des programmes de prescription alimentaire sur l'amélioration de la santé et de la sécurité alimentaire aux États-Unis a aussi été étudiée avec des intervenants de premier plan des secteurs communautaire, de l'alimentation au détail et des soins de santé. Étant donné que la moitié des problèmes de santé des Canadiens sont liés aux déterminants sociaux de la santé, les prescriptions alimentaires constituent un moyen novateur de favoriser une alimentation saine chez les populations vulnérables.

D'autres tables rondes ont porté sur la promotion de politiques progressistes aux échelons fédéral et provincial et de mouvements qui ont mené à la création de l'Allocation canadienne pour enfants. Des personnes ont également partagé leur expérience concernant les obstacles à l'emploi qu'elles ont dû surmonter, la vie dans une communauté éloignée et l'accès aux prestations gouvernementales.

« La souffrance vécue par les personnes qui ont de la difficulté à se nourrir et à nourrir leur famille, ainsi que l'ampleur de ce phénomène, nous poussent à mettre rapidement en place des politiques et des programmes efficaces, a déclaré Lynda Kuhn, présidente du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Nous devons mettre en place un filet de sécurité sociale solide, durable et accessible. Nous disposons des ressources, de l'expertise et de la volonté publique. Tous les paliers de gouvernement doivent faire preuve de leadership. »

À propos du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (le « Centre »), un organisme sans but lucratif enregistré, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Il prône la mise en place de politiques publiques essentielles et investit dans le renforcement des connaissances et les programmes qui aident les gens et les collectivités à atteindre une sécurité alimentaire durable. Le Centre a été créé en 2016 et est dirigé par un conseil d'administration comprenant quatre experts indépendants.

