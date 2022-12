Le centre de formation sur les métiers techniques du cinéma MONDEL, nouveau locataire du Parc olympique

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Parc olympique ajoute un nouveau locataire à sa liste déjà bien garnie de résidents avec MONDEL L'Atelier du Cinéma, nouveau centre de formation intensive des métiers techniques du cinéma, qui accueillera ses premiers étudiants et étudiantes en septembre 2023.

MONDEL L'Atelier du Cinéma, fondé par Philippe Montel et Michel Trudel, deux piliers de l'industrie cinématographique et télévisuelle au Québec, a pour mission de former la relève des métiers techniques du cinéma et de la télévision afin de les intégrer rapidement sur le marché du travail, où la demande est en forte croissance. La première cohorte fera son entrée à compter de mars 2023. À terme, plus d'une centaine d'étudiants et une douzaine de formateurs occuperont différents locaux du Parc olympique comme salles de classe, en plus de lieux de simulation de plateaux de tournage.

« Nous sommes très heureux d'accueillir ce centre de formation au Parc olympique », déclare Sonia Provençal, directrice au développement des affaires. « Du fait de son emplacement et de la proximité des services, notre site en est un de prédilection pour les organismes et entreprises à la recherche d'espaces polyvalents et stimulants pour leurs employé(e)s ».

« Le Stade olympique est un endroit aux possibilités immenses pour nos résidents. Notre longue expertise en matière de location d'espaces nous permet de leur offrir un service comme nulle part ailleurs. Nous sommes très heureux de compter L'Atelier du Cinéma MONDEL parmi nos nouveaux locataires », renchérit Lise Charland, directrice de la gestion immobilière.

« Par sa proximité, sa charge symbolique et l'ampleur de ses espaces, le Stade olympique est emblématique de notre métropole, en plus d'être un site incontournable pour accueillir des tournages. C'était une évidence pour nous d'installer notre centre de formation sur les métiers techniques du cinéma au Parc olympique », indique Philippe Montel, président et chef de la direction de MONDEL L'Atelier du Cinéma.

Le Parc olympique est au surplus très bien desservi par les transports en commun, avec deux stations de métro, une douzaine de lignes d'autobus, dont le tout nouveau SRB Pie-IX qui entrera en fonction d'ici quelques semaines, et 4 000 places de stationnement intérieur. À cela s'ajoute la création de l'espace Vert Viau, aux abords du métro du même nom, qui ouvrira au printemps 2023.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de 120 millions de visiteurs depuis son inauguration. Quarante-cinq ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

SOURCE Parc olympique

Renseignements: Cédric Essiminy, Communications, 514 209-8176, [email protected]