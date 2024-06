WINNIPEG, MB, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le Centre de découverte des terres humides Harry J. Enns bénéficiera de rénovations écologiques grâce à un investissement du gouvernement fédéral de 6 millions de dollars.

Annoncé par le secrétaire parlementaire Duguid et Michael Nadler, président-directeur général de Canards Illimités Canada, ce projet améliorera l'expérience des visiteurs et permettra d'élargir la gamme d'offres en tirant parti de la technologie afin de donner aux nouvelles générations les connaissances nécessaires pour relever les défis de la préservation de l'environnement.

Situé en bordure de l'aire de protection de la faune Oak Hammock Marsh, le centre récipiendaire d'un prix, attire chaque année plus de 100 000 visiteurs grâce à son théâtre, à sa terrasse d'observation sur le toit et à ses expositions interactives sur la nature, qui offrent un aperçu inégalé de l'importance des terres humides.

Le financement permettra de réparer et d'améliorer les principaux systèmes du centre dans l'ensemble du complexe afin d'en réduire la consommation d'énergie. L'intérieur de l'installation bénéficiera également d'améliorations, telles que la transformation du dernier étage en un nouvel espace de rassemblement, l'ajout de zones ouvertes au public et l'aménagement de toilettes entièrement accessibles. Ces travaux permettront d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment tout en renforçant son caractère inclusif et son accessibilité pour la communauté diversifiée qu'il dessert.

Citations

« Les visiteurs affluent depuis longtemps au Centre de découverte des terres humides Harry J. Enns pour profiter de la vue magnifique sur la faune du marais Oak Hammock. En investissant dans la modernisation de cette installation historique, nous soutenons la conservation des écosystèmes des terres humides du Manitoba, nous inspirons une bonne gestion de l'environnement et nous favorisons la durabilité au sein de la communauté. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires à la réalisation de projets qui offrent aux Manitobains et aux visiteurs la possibilité de profiter de la nature incomparable de notre province, aujourd'hui et à l'avenir. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre, conseiller spécial de l'eau et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis de voir le Centre de découverte des terres humides Harry J. Enns recevoir cet investissement substantiel pour des améliorations écologiques. Ce projet améliore non seulement notre capacité à éduquer et à inspirer les visiteurs, mais il souligne également notre engagement en faveur de la conservation de la nature et des infrastructures communautaires durables. Avec nos partenaires, nous construisons un avenir meilleur et plus résilient pour les terres humides du Manitoba et les diverses communautés qui en dépendent. »

Michael Nadler, Président-directeur général de Canards Illimités Canada

Faits en bref

Infrastructure Canada investit 6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), tandis que la contribution de Canards Illimités Canada s'élève à 8 860 000 $.

investit 6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), tandis que la contribution de Canards Illimités s'élève à 8 860 000 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Ces améliorations devraient permettre une économie de carburant de l'installation d'environ 49,9 pour cent et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 1,2 tonne par année.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Alors que le monde s'oriente vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

