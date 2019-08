Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement accélère le développement et la mise à l'essai d'innovations québécoises en matière de soins de santé pour les personnes âgées

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), dirigé par Baycrest, en collaboration avec quatre centres universitaires du Québec, a annoncé qu'il appuyait les essais de validation de deux innovations en matière de soins de santé pour les personnes âgées, en particulier pour celles qui sont atteintes de démence.

Les innovations ont obtenu du soutien par l'intermédiaire du Programme de partenariat des chercheurs cliniciens - Québec (P2C2Q), en collaboration avec quatre centres universitaires du Québec, soit le Centre d'Excellence sur la Longévité du RUIS McGill (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal), l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal), le Centre de recherche sur le vieillissement (CIUSSS Estrie-CHUS) et le Centre d'excellence sur le vieillissement (CIUSSS de la Capitale-Nationale).

Le programme P2C2Q appuie les équipes de cliniciens et de chercheurs qui collaborent à l'amélioration, à la mise à l'essai, à la validation et à la diffusion des innovations à un stade avancé de développement. Les projets financés évaluent la mise en application et l'incidence de l'innovation dans des contextes réels de prestation de soins aux personnes âgées, allant au-delà des tests menés en laboratoire et dans d'autres environnements d'essai étroitement contrôlés.

Les innovations appuyées sont les suivantes :

e.Space : une plateforme numérique qui vise à promouvoir la santé du cerveau chez les personnes âgées au moyen de stratégies cognitives et comportementales fondées sur des données probantes et axées sur la mémoire, le sommeil, la santé mentale, la nutrition et la communication





OPUS-AP : un programme de pratiques exemplaires dans les centres de soins de longue durée axé sur l'utilisation appropriée d'antipsychotiques chez les personnes âgées atteintes de démence ou de troubles neurocognitifs majeurs

« Les programmes et les services du CABHI permettent aux innovateurs de s'aventurer au-delà du laboratoire et de mettre leurs solutions à l'essai dans des contextes réels », a déclaré Mme Allison Sekuler, directrice générale du CABHI, titulaire de la chaire Sandra A. Rotman en neurosciences cognitives et vice-présidente de la recherche à Baycrest. « Grâce au solide réseau de partenariats provinciaux du CABHI, nous finançons des projets d'un océan à l'autre afin que les personnes ayant besoin des innovations puissent y accéder. Nous sommes impatients de constater les incidences réelles de ces projets sur la vie des personnes âgées, de leur famille et de leurs aidants naturels au Québec. »

« Le partenariat avec le CABHI et les quatre centres universitaires du Québec a permis d'accélérer le rythme de l'innovation dans notre province et ailleurs. Dans le cadre du P2C2Q, deux équipes de chercheurs et cliniciens du Québec ont l'occasion de tester, de valider et de perfectionner leurs innovations pour le bien de la population vieillissante », a déclaré M. Olivier Beauchet, directeur du Centre d'Excellence sur la Longévité du RUIS McGill, gériatre à l'Hôpital général juif, professeur à l'Université McGill et titulaire de la Chaire de médecine gériatrique du Dr Joseph Kaufmann.

