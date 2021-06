Le Centre d'écologie urbaine de Montréal lance l'appel à candidatures de la phase 2 du projet Sous les pavés

La phase 2 du projet Sous les pavés vise à ce que les communautés développent leurs capacités d'intervention en matière de déminéralisation, pour une meilleure gestion des eaux pluviales et un milieu de vie plus résilient face aux changements climatiques. Pour la période 2021-2024, le CEUM soutiendra des partenaires dans 10 régions du Québec pour déminéraliser, à la main et de manière participative, 18 espaces publics ou à vocation communautaire, en portant une attention particulière aux milieux de vie vulnérables. La démarche engage activement tant les propriétaires, les organisations et entreprises locales, que les citoyens à transformer collectivement des sites asphaltés en lieux frais, conviviaux et verdoyants.

« Pour agir concrètement sur les impacts des changements climatiques, les milieux seront outillés et accompagnés, notamment par l'animation d'une communauté de pratique et par un appui financier pour libérer le sol de l'asphalte » mentionne Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.

Des partenaires engagés pour des milieux de vie résilients face aux changements climatiques

La phase 2 du projet Sous les pavés bénéficie d'une aide financière de 1 187 545 $ du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le projet est également soutenu par le Groupe Banque TD à hauteur de 250 000 $.

« Les projets comme ceux pilotés par le Centre d'écologie urbaine de Montréal mettent bien en lumière l'ingéniosité et l'adaptabilité des organismes de la société civile face à l'urgence climatique. Bien placés pour déterminer les pistes d'action et de réflexion à privilégier, ils se joignent à la mobilisation collective nécessaire à la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes heureux de soutenir les initiatives qu'ils mettent en œuvre par le biais de programmes comme Action-Climat Québec », a affirmé M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« L'aménagement d'espaces verts fait partie de notre soutien aux collectivités partout au pays via La promesse TD Prêts à agir. Les avantages ne sont pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux, économiques et sanitaires. Le projet Sous les pavés s'inscrit dans cette volonté de contribuer à un avenir et à des milieux de vie plus verts et inclusifs, par et pour les gens », souligne Mme Isabelle Ménard, vice-présidente et cheffe régionale pour l'est du Canada, Gestion de patrimoine TD, et présidente de la Fondation TD des amis de l'environnement pour le Québec.

Comment déposer sa candidature ?

Dès maintenant, et au plus tard le vendredi 9 juillet, 23h59, les organismes intéressés sont invités à compléter le formulaire en ligne disponible sur le site internet souslespaves.ca/appel-candidatures.

Les informations précisant le contenu attendu de la proposition et les principaux critères d'évaluation sont également disponibles sur le site.

Les organismes non gouvernementaux et sans but lucratif légalement constitués depuis un an, provenant de toutes les régions administratives du Québec, sont admissibles pour déposer leur candidature.

À propos du Centre d'écologie urbaine de Montréal

Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un OBNL qui a pour mission de développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis près de 25 ans, le CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs de participer activement aux projets d'aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.

