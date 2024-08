MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - Le Centre d'écologie urbaine a le plaisir de convier les élu•es et les professionnel•les municipaux au webinaire « Sous les pavés : les conditions gagnantes d'une implantation municipale », le mercredi 25 septembre, de 12h à 13h.

Activité de dépavage menée par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie à l'école primaire Sacré-Coeur, à Coaticook, en mai 2023. (Groupe CNW/Centre d'écologie urbaine de Montréal)

Dans le cadre de la phase 2 du projet Sous les pavés, menée de 2021 à 2024, le Centre d'écologie urbaine a accompagné trois municipalités québécoises afin de renforcer leur capacité à se doter de stratégies en matière de déminéralisation. L'événement sera l'occasion de revenir sur les apprentissages issus de l'expérience des villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Sherbrooke. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur cette page .

Les municipalités au premier plan face aux changements climatiques

« Pour gérer plus durablement les eaux pluviales et créer des milieux de vie plus résilients face aux changements climatiques, il est nécessaire de repenser la façon d'aménager notre territoire, notamment en limitant l'artificialisation des sols. Depuis 2021, le gouvernement du Québec demande d'ailleurs aux municipalités d'identifier toute partie de leur territoire qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlot de chaleur, et de déterminer des mesures permettant d'en atténuer les effets indésirables. La déminéralisation et le projet Sous les pavés sont une piste de solution à portée de main pour aider les municipalités à atteindre leurs objectifs », souligne Véronique Fournier, directrice générale du Centre d'écologie urbaine.

À travers le projet Sous les pavés, le Centre d'écologie urbaine a accompagné durant trois ans trois municipalités dans l'élaboration d'une stratégie de déminéralisation participative. Ce webinaire vise donc à partager les méthodes, les outils et les bons coups de la démarche et à inspirer d'autres municipalités québécoises à s'engager dans la lutte contre la minéralisation du territoire.

Dans le cadre du webinaire, le Centre d'écologie urbaine aura le plaisir de donner la parole à Rosalie Clouâtre-Trudeau, conseillère en environnement à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Daniel Blouin, agent de projets en environnement à la Ville de Sherbrooke, qui viendront partager les défis et les réussites de leur expérience, ainsi que des conseils concrets pour passer à l'action.

Trois nouvelles municipalités accompagnées d'ici 2027

Le Centre d'écologie urbaine lance la phase 3 du projet Sous les pavés, qui se poursuivra à l'échelle du Québec sur une période de 3 ans (2024-2027). Cette nouvelle phase du projet permettra d'engager davantage de communautés dans la déminéralisation et le verdissement de leurs milieux de vie pour réduire les îlots de chaleur, partout au Québec. Dans cet objectif, un appel à candidatures est en cours pour recruter trois municipalités ou MRC québécoises qui souhaitent s'engager dans la démarche. Les municipalités intéressées ont jusqu'au vendredi 1er novembre, 23h59, pour déposer leur candidature. Toutes les informations et le formulaire en ligne sont disponibles sur le site internet souslespaves.ca .

La phase 2 du projet Sous les pavés bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le déploiement du programme dans les différentes communautés est rendu possible grâce au soutien financier du Groupe Banque TD dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir.

À propos de Sous les pavés

Sous les pavés est un projet qui vise à engager les communautés à adopter des pratiques inspirantes d'adaptation aux changements climatiques, par la déminéralisation à la main d'espaces publics et communautaires. Le projet suit un processus d'urbanisme participatif et porte une attention particulière aux milieux de vie vulnérables. Pour en savoir plus sur le projet Sous les pavés, consultez le site souslespaves.ca .

À propos du Centre d'écologie urbaine

Organisme à but non lucratif, le Centre d'écologie urbaine propose des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Il développe le pouvoir d'agir ensemble des citoyennes et citoyens, des communautés et des municipalités du Québec, pour créer des villes durables à échelle humaine, résolument engagées dans la transition socio-écologique. Le Centre collabore avec les communautés et les municipalités de partout au Québec, et prend part à des partenariats nationaux et internationaux.

SOURCE Centre d'écologie urbaine de Montréal

Renseignements et demandes d'entrevue : Pauline Salaün, chargée de projets communications, Centre d'écologie urbaine, 514 282-8378, poste 6706, [email protected]