KINGSTON, ON, le 4 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston, ont annoncé un financement fédéral de 464 184 $ pour des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique au Centre communautaire de Kingston East.

« Les résidents de tous âges et de toutes capacités en sont venus à connaître et à aimer le centre communautaire de Kingston East. Ces améliorations permettront à cette installation de répondre aux normes les plus récentes en matière d'efficacité énergétique, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et créant des économies pour l'ensemble de la municipalité, » a déclaré Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Merci au gouvernement fédéral d'investir dans les améliorations d'énergie verte au Centre communautaire de Kingston East. Le conseil municipal de Kingston s'engage à faire preuve de leadership en matière de lutte contre le changement climatique. Cet immeuble profitera à toute la collectivité pendant les prochaines décennies et nous pouvons être sûrs qu'il a aussi été construit afin d'être durable et écoénergétique pour toute sa durée de vie » a déclaré Bryan Paterson, maire de la Ville de Kingston.

Le financement servira à l'installation d'un système d'énergie solaire qui permettra d'accroître l'efficacité énergétique de plus de 82 %. Ce centre communautaire de 22 000 pieds carrés offre un éventail de programmes et de services à la collectivité et comprend un gymnase de taille réglementaire, un centre de conditionnement physique, une piste de marche intérieure, ainsi que des espaces pour les jeunes et les aînés. Une fois terminé, ce projet permettra d'offrir aux résidents de Kingston un centre communautaire moderne, durable et écologique où ils pourront continuer d'avoir accès à d'importants programmes et services communautaires et récréatifs pendant de nombreuses années.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 464 184 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 464 184 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (pour médias seulement) : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Amy Paauw, Agente des communications, Ville de Kingston, [email protected], 613-453-8709; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]