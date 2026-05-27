Ouverture de la billetterie au grand public lundi prochain, le 1er juin à 10 h (HE)

TORONTO, le 27 mai 2026 /CNW/ - All Elite Wrestling (AEW) a annoncé aujourd'hui que le Centre Bell à Montréal, au Québec, accueillera le premier événement de télévision à la carte AEW Redemtion le dimanche 26 juillet. L'événement sera diffusé en direct aux États-Unis en paiement à la séance et en diffusion continue sur HBO Max, ainsi qu'à l'international partout dans le monde surMyAEW.com.

AEW Redemption (Groupe CNW/The Feldman Agency Inc.)

Les billets pour AEW Redemption seront mis en vente lundi prochain, le 1er juin à 10 h (HE), sur AEWTix.com et Ticketmaster.ca. Les amateurs désirant obtenir des occasions d'accès anticipé à la prévente peuvent s'inscrire pour devenir AEW Insider en visitant le site allelitewrestling.com/aew-insider.

Des renseignements supplémentaires sur AEW Redemption seront annoncés sous peu.

À propos d'AEW

Fondée par le chef de la direction, directeur général et chef de la création Tony Khan en 2019, All Elite Wrestling est une fédération de lutte professionnelle très populaire qui présente plus de 100 événements en direct chaque année partout dans le monde et réunit une équipe de talents de calibre mondial qui insuffle un nouvel esprit, de la fraîcheur et de l'énergie au secteur. AEW Dynamite est diffusé tous les mercredis de 20 h à 22 h (HE) sur TBS et simultanément sur HBO Max, AEW Collision est diffusé tous les samedis de 20 h à 22 h (HE) sur TNT et simultanément sur HBO Max. Pour en savoir plus, rendez-vous sur X.com/AEW; Instagram.com/AEW; YouTube.com/AEW; Facebook.com/AEW.

SOURCE The Feldman Agency Inc.

Relations médias : Adam Hopkins [email protected] et Jessie Silverstein [email protected]