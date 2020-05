Le Centennial College s'associe à RH Tourisme Canada pour offrir une formation en ligne gratuite

TORONTO, le 14 mai 2020 /CNW/ - Les étudiants en tourisme et en hôtellerie du Centennial College sont invités à profiter de la formation en ligne gratuite pendant la pandémie de la COVID-19 pour acquérir des certificats reconnus à l'échelle nationale, grâce à RH Tourisme Canada, favorisant ainsi une main-d'œuvre touristique de calibre mondial.

« Alors que la pandémie de COVID-19 affecte grandement l'industrie touristique et les systèmes d'éducation au Canada, le recours à des solutions novatrices peut s'avérer d'une aide précieuse », déclare la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly. « Soutenu par le gouvernement du Canada, ce partenariat unique entre le Centennial College et le système de formation en ligne emerit de RH Tourisme Canada permettra aux étudiants canadiens d'obtenir gratuitement une formation de grande qualité qui les préparera à occuper les emplois intéressants et bien rémunérés offerts par l'industrie touristique. »

Les cours en ligne Emerit, validés par l'industrie, permettent aux gestionnaires d'événements, aux gestionnaires de la restauration, aux préposés à la réception et aux préposés à l'entretien ménager d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière. Les cours s'appuient sur les normes professionnelles nationales canadiennes et l'obtention des certificats en ligne répond aux exigences des employeurs du secteur du tourisme dans tout le pays. Cet effort novateur aidera l'industrie à gérer et à retenir les talents, à améliorer les compétences de la main-d'œuvre et à développer la résilience en vue d'une éventuelle reprise des activités.

« Notre partenariat avec le Centennial College pour offrir rapidement des programmes de formation reconnus par l'industrie reflète l'importance prioritaire que nous accordons à l'investissement dans la main-d'œuvre de demain, » déclare Philip Mondor, président et directeur général de RH Tourisme Canada. « L'apprentissage en ligne contribuera à retenir les nombreux étudiants nationaux et internationaux talentueux et à faire en sorte que leurs études puissent se dérouler sans trop de perturbations. »

Les étudiants qui complètent les cours en ligne seront admissibles à la reconnaissance des acquis pour les deux programmes de la School of Hospitality, Tourism and Culinary Arts accrédités par RH Tourisme Canada. Le diplôme de gestion des opérations hôtelières et le diplôme d'études approfondies en gestion hôtelière et touristique de l'établissement ont tous deux reçu la désignation SMART+, soit le plus haut niveau d'accréditation accordé par RH Tourisme Canada.

« Le fait de se préparer pour l'éventuelle reprise de l'industrie du tourisme apporte aux étudiants des compétences essentielles et, plus important encore, un sentiment d'espoir et d'optimisme, » déclare Joe Baker, doyen de la School of Hospitality, Tourism and Culinary Arts du Centennial College. « Le Centennial Collège vise la réussite des étudiants en leur offrant l'expérience et le mentorat nécessaires pour soutenir une nouvelle génération de diplômés exceptionnels. Cette collaboration est née de la résilience et de l'innovation, deux éléments qui se reflètent dans la conception de la formation et de la certification des compétences Emerit. »

