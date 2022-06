Le Cégep Gérald-Godin s'agrandit - Investissement de plus de 15 millions de dollars pour permettre à l'institution de poursuivre son développement.

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Cégep Gérald-Godin est fier d'inaugurer aujourd'hui de nouveaux espaces destinés à l'apprentissage et à la vie étudiante. Cet investissement de plus de 15 millions de dollars réalisé grâce au Plan québécois des infrastructures et au ministère de l'Enseignement supérieur, s'inscrit dans l'évolution de l'institution qui célèbre plus de 20 ans d'activité. Pour l'occasion, M. Guy Godin, frère de feu Gérald Godin, a offert une série d'objets ayant appartenu à l'écrivain et homme politique au cégep, le seul établissement d'enseignement collégial public de l'Ouest de l'Île.

« Je suis très fière du Cégep Gérald-Godin et de ces nouveaux espaces à la fois modernes, accueillants et stimulants. Ils démontrent toute l'importance accordée à notre milieu de vie comme source de motivation et de réussite pour notre communauté étudiante. Nous continuons notre développement en restant fidèles à notre mission d'être un cégep à taille humaine où il fait bon apprendre, » a déclaré Julie Pelletier, directrice générale du Cégep Gérald-Godin.

Les nouveaux locaux augmentent la superficie d'enseignement pour combler un déficit d'espace, tout en offrant à la population étudiante un lieu propice à l'apprentissage dans un environnement lumineux qui se marie à l'héritage patrimonial du cégep. L'extension comprend de nouveaux espaces pédagogiques et de rassemblement, soit de nouvelles salles de classe, une nouvelle agora, un toit vert accessible ainsi qu'une nouvelle entrée principale. De plus, la salle de spectacles Pauline-Julien, primée et reconnue pour son rôle dans la promotion de la culture francophone dans l'Ouest de l'Île, bénéficie maintenant d'un réaménagement de sa billetterie et de son vestiaire, tout en ayant accès à un nouveau foyer plus grand et fonctionnel.

Le cégep avait déjà agrandi ses espaces en 2009, avec une extension lui permettant d'accueillir les programmes de technologies biopharmaceutiques et de soins infirmiers dans des locaux adaptés propices à l'enseignement et à l'apprentissage.

La nouvelle agora accueille également une œuvre de l'artiste Michel de Broin, intégrée directement à la nouvelle architecture et positionnée de façon à non seulement laisser passer la lumière naturelle, mais à être mise en valeur sans éclairage supplémentaire. Cette œuvre a été créée dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics. La sculpture suspendue, composée de 60 chaises moulées en fibre de verre comme élément de base, illustre l'aspiration du cégep de propulser sa communauté dans le voyage de la connaissance. L'œuvre peut être appréciée de plusieurs points de vue des visiteurs, tant par le toit-terrasse que par le foyer.

À propos du Cégep Gérald-Godin

Le Cégep Gérald-Godin est le premier cégep francophone de l'Ouest de l'Île et dessert l'Ouest-de-l'Île de Montréal et l'Est de Vaudreuil-Soulanges. L'institution d'enseignement supérieur est en plein essor grâce à de nouveaux programmes techniques, autant à l'enseignement régulier qu'à la formation continue. Par surcroît et dans la foulée de son Plan stratégique 2018-2023, le Cégep envisage plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux desservir ses 1 250 étudiants à l'enseignement régulier, ses 350 étudiants à temps plein à la formation continue et les communautés de son bassin. Ces projets s'inscrivent notamment dans les activités du Centre d'expertise et de recherche appliquée en sciences pharmaceutiques (CERASP), du Laboratoire de soutien en enseignement des littératies (LabSEL), de l'espace de création et d'innovation L'Élan et des Rencontres GG. Le Cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa gestion de proximité visant ainsi à être un cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur.

SOURCE Cégep Gérald-Godin

Renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Geneviève Blais, Conseillère en communication, Cégep Gérald-Godin, 514-626-2666, [email protected]