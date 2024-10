L'Assemblée nationale souligne les 25 ans du Cégep Gérald-Godin et sa contribution au rayonnement de la langue française

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le Cégep Gérald-Godin, le plus jeune cégep du réseau et le seul cégep francophone de l'Ouest-de-l'Île de Montréal, est fier d'annoncer qu'une motion a été déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, afin de souligner son 25e anniversaire et son engagement exceptionnel en enseignement supérieur, dans la communauté et dans le rayonnement de la langue française.

Voici le texte de la motion:

Que l'Assemblée nationale souligne le 25e anniversaire du Cégep Gérald-Godin, le plus jeune cégep du réseau et le seul cégep francophone situé dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal dans le village de Sainte-Geneviève;

Qu'elle reconnaisse la contribution essentielle du cégep dans la protection et la valorisation de la langue française;

Qu'elle reconnaisse également le rôle important du cégep dans l'intégration des communautés culturelles et la francisation;

Qu'elle remercie tous les membres du personnel, du passé comme du présent, pour leur travail remarquable auprès de la communauté étudiante;

Qu'elle souligne la place de choix qu'occupe le cégep dans sa communauté, notamment pour son apport à la vie culturelle et sportive;

Qu'enfin, elle réitère la nécessité d'un réseau d'établissements d'enseignement supérieur fort, diversifié et implanté dans les collectivités qu'ils desservent.

« Nous sommes honorés que la contribution du Cégep Gérald-Godin soit ainsi reconnue par les membres de l'Assemblée nationale. Depuis un quart de siècle, notre établissement s'avère un lieu d'apprentissage et d'épanouissement incontournable dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal, pour les jeunes et les adultes qui souhaitent se développer en français, dont les personnes immigrantes qu'on accueillie avec bienveillance. Grâce à son personnel dévoué à la réussite étudiante, à son offre de formation, à ses initiatives innovantes et à son implication sociale, le Cégep Gérald-Godin continue d'avoir un impact durable sur des milliers d'étudiantes et d'étudiants », a souligné Julie Pelletier, directrice générale du Cégep Gérald-Godin.

Communauté innovante, le Cégep Gérald-Godin inaugure aujourd'hui son Centre de recherche et d'innovation en francophonie éducationnelle (CRIFÉ), créé en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques et le Collège nordique francophone de Yellowknife, avec le soutien du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada.

Unique au Canada, le CRIFÉ aidera les jeunes et les adultes apprenants en français, avec toutes leurs particularités, à améliorer leurs compétences de communication et de rédaction, à vivre plus facilement les transitions entre les ordres d'enseignement et vers le marché du travail, à s'intégrer dans leur milieu, à se développer culturellement et professionnellement, puis à réussir.

À propos du Cégep Gérald-Godin

Fondé en 1999, le Cégep Gérald-Godin est un établissement d'enseignement supérieur, le seul cégep francophone de l'Ouest-de-l'Île de Montréal avec plus de 1800 étudiantes et étudiants à l'enseignement régulier et à la formation continue. Il est reconnu pour la pertinence de ses programmes, la qualité de son enseignement, son milieu de vie stimulant et son engagement envers la communauté locale et la francophonie. Il offre une expérience étudiante complète, alliant services personnalisés, activités variées et un environnement propice à l'épanouissement, en outre, par sa riche offre de formation continue et de services aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez le site Web, visionnez le documentaire de Manuel Foglia 25 ans d'éducation francophone dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal à partir de la page du 25e anniversaire.

