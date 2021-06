Le Cégep de Sainte-Foy et le Cégep de Chicoutimi offrent une nouvelle formation courte favorisant la réorientation vers les métiers du numérique

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Cégep de Sainte-Foy est fier de présenter un nouveau programme de formation, développé conjointement avec le Cégep de Chicoutimi et dont le promoteur est la Fédération des cégeps : Rebon numérique - Reformation vers l'emploi. Cette formation novatrice, courte et axée sur la pratique permettra aux participants intéressés par le domaine des technologies de l'information de s'initier aux métiers du numérique et de se donner une seconde chance en emploi, dans un domaine tout autre que celui où ils évoluent actuellement.

Le programme, proposé selon deux parcours (Initiation ou Métiers) cible notamment les personnes qui souhaitent « rebondir », à travers une requalification professionnelle et effectuer une réorientation vers les métiers du numérique, mais qui ont par le passé éprouvé certaines difficultés dans leur cheminement scolaire (en matière de persévérance, de réussite, ou d'assiduité par exemple) et professionnel (intégration difficile au marché de l'emploi).

Le programme Rebon numérique prend appui sur une pédagogie concrète, qui prévoit un apprentissage par projet permettant aux participants d'expérimenter des méthodes agiles et de développer leurs compétences grâce à différents modes d'enseignement (mentorat, autoapprentissage, apprentissage par les pairs, etc.). Dans le cadre du parcours Métiers, les participants seront, en plus, jumelés à un employeur dès le début de leur formation, ce qui leur permettra d'être en contact avec le milieu de travail rapidement et de manière continue, et d'y effectuer un stage d'un mois à la fin de leur parcours. Au terme de leur parcours, les participants auront ainsi développé le socle de compétences nécessaires pour réussir leur entrée en emploi dans le domaine du numérique.

Les parcours Initiation et Métiers seront offerts dès l'automne 2021, en présentiel, dans les locaux du Cégep de Sainte-Foy et à l'hiver 2022, au Cégep de Chicoutimi.

Pour inscription et autres informations : www.rebonnumerique.ca

Citations :

« Les tendances et l'évolution rapide de la technologie font en sorte que le développement de compétences dans le secteur des TI est en constante transformation. Afin de suivre le rythme de cette évolution, de nouvelles façons d'apprendre sont nécessaires. Le programme Rebon numérique permettra à des personnes qui ne sont pas familières avec le domaine des technologies mais qui s'y intéressent de s'initier, puis d'y faire carrière. Cette formule innovante assurera donc le retour en emploi de ces individus grâce à une formation axée sur les principales compétences ciblées par les employeurs. »

M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis très fière de dire que notre réseau collégial est mobilisé et en action pour la reformation et la requalification des travailleurs. Nous faisons face à des besoins grandissants en matière de personnel qualifié dans le domaine des TI et la formation initiale et la formation continue de courte durée deviennent cruciaux dans ce contexte. Les méthodes d'apprentissage très concrètes proposées par le programme Rebon numérique démontrent aussi la flexibilité de nos établissements. »

Mme Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« La Commission des partenaires du marché du travail est fière d'appuyer, grâce à son programme Initiatives, ce projet innovant qui offre un mode alternatif de formation à temps plein de courte durée. Les parcours de Rebon numérique ciblent les personnes qui souhaitent se donner une nouvelle chance et intégrer rapidement le marché du travail dans un secteur en fort développement. Avec ses modes d'apprentissage par projet et par la pratique, nous voulons rejoindre une clientèle qui est plus éloignée des bancs d'école et qui performaient moins bien via un mode de formation plus traditionnel. Cette expérience permettra d'évaluer la pertinence d'élargir ce type d'approche a un plus grand nombre. »

Audrey Murray, présidente, Commission des partenaires du marché du travail

« Depuis toujours, les cégeps ont démontré leur capacité à proposer, de manière agile, des solutions adaptées aux différents enjeux de qualification et de requalification au Québec. La mise en œuvre du programme Rebon numérique, dont la Fédération est promoteur, mais qui prend appui sur l'expertise du Cégep de Sainte-Foy et du Cégep de Chicoutimi, constitue un autre exemple de la souplesse dont peut faire preuve le réseau collégial public pour développer rapidement de nouvelles voies de formation en réponse à des besoins émergents, en s'inspirant, dans ce cas-ci, des meilleures pratiques de la formation non créditée qualifiante. »

M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des Cégeps du Québec

«Le Cégep de Sainte-Foy et le Cégep de Chicoutimi sont heureux de participer au développement d'une nouvelle génération de travailleurs du numérique. Ce sont l'ensemble des entreprises du domaine des TI de nos régions administratives qui bénéficieront de l'apport de main-d'œuvre qualifiée issue cette formation innovante.»

Mme Monique Provencher, directrice générale par intérim, Cégep de Sainte-Foy

« L'industrie du numérique est un vecteur de développement important pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes fiers d'être partenaire avec le Cégep de Sainte-Foy dans le cadre de l'initiative Rebon numérique, une démarche visant l'appropriation de compétences numériques ramenant des personnes sur les bancs d'école en réveillant en eux une passion pour un domaine phare pour le Québec, mais aussi pour l'essor de notre région.

M. André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi

Faits saillants :

Le projet est d'une durée de 2 ans et vise à former un total de 220 personnes.

Voici les partenaires financiers du projet :

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) : 550 00$



Le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) du Gouvernement du Québec :300 000$



Ville de Québec par sa Vision entrepreneuriale Québec 2026 : 25 000 $



Promotion Saguenay : 25 000$



D'autres partenariats sont à venir.





Le numérique crée pour les individus et les entreprises un vaste champ de possibilités. Si son apport est indéniable, la question centrale est celle de savoir comment trouver les ressources humaines qui accompagneront cette transformation numérique. Selon l'organisme TechnoCOMPÉTENCES, il y a près de 6000 postes de spécialistes en TI qui demeurent vacants au Québec chaque année, faute de travailleurs qualifiés.

