Le Conseil du Trésor conclut que les demandes du syndicat vont à l'encontre du projet de loi 124

TORONTO, le 15 mars 2022 /CNW/ - Le 14 mars 2022, le SEFPO a écrit une lettre ouverte indiquant qu'il entamerait un débrayage complet à moins que la direction ne consente à reprendre les négociations ou à accepter un arbitrage de différends.

Aujourd'hui, le 15 mars 2022, le Conseil du Trésor, l'organisme gouvernemental responsable de l'application de la loi sur la rémunération (projet de loi 124), a confirmé par écrit que les revendications du SEFPO relatives à la charge de travail étaient contraires à la loi dans le contexte législatif actuel et qu'elles seraient invalidées en vertu du projet de loi 124.

Cette décision a un impact considérable sur les demandes du syndicat. La direction a donc écrit officiellement au syndicat pour lui demander de retirer immédiatement ses menaces de grève et de retourner à la table des négociations.

Dans ces circonstances, nous sommes prêts à négocier le vendredi 18 mars, le samedi 19 mars et le dimanche 20 mars 2022.

Il n'y a aucune raison de causer du tort aux étudiantes et étudiants. La direction a déclaré à plusieurs reprises depuis novembre qu'elle ne prendrait aucune mesure pour mettre le corps professoral en lockout. Il est tout à fait inutile pour le syndicat de faire subir un débrayage aux étudiantes et étudiants et nous espérons que le syndicat retirera ses menaces et reviendra à la table des négociations.

