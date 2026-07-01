Le CCSC priorise la sécurité et impose à tous les travailleurs le port d'un casque de sécurité de type II sur tous les chantiers

TORONTO, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien de la sécurité dans la construction (CCSC), une coalition d'entreprises de construction de premier plan engagées à améliorer les performances en matière de sécurité dans l'ensemble de l'industrie, met en œuvre une nouvelle norme minimale relative à la protection de la tête sur les chantiers de ses membres à travers le Canada. À compter du 1er juillet 2026, tous les travailleurs, sous-traitants et visiteurs présents sur les chantiers des membres du CCSC seront tenus de porter des casques de sécurité de type II avec mentonnière intégrée.

Cette exigence s'inscrit dans le cadre d'une initiative coordonnée, menée par l'industrie, visant à réduire le risque de blessures graves à la tête et à uniformiser davantage les équipements de protection dans l'ensemble du secteur.

Les casques de sécurité de type II sont conçus pour offrir une protection contre les impacts latéraux et sur le sommet de la tête, offrant ainsi une couverture renforcée par rapport aux modèles traditionnels de type 1. La mentonnière intégrée permet de garantir que l'équipement reste en place en cas de glissade, de chute ou dans d'autres conditions de travail dynamiques, améliorant ainsi l'efficacité globale dans des situations réelles.

« Les environnements de chantier sont complexes et en constante évolution. Le renforcement des exigences de sécurité de base sur l'ensemble des chantiers de nos membres constitue une étape importante pour mieux protéger les travailleurs contre les risques connus », a déclaré Kieran Hawe, président-directeur général d'EllisDon.

Les traumatismes crâniens résultant de chutes et d'impacts par un objet continuent de représenter un risque important en construction. L'adoption des casques de sécurité de type II vise à pallier ces dangers en améliorant la protection contre les chocs, la stabilité et l'absorption d'énergie pour un éventail plus large de types d'incidents.

« Ce changement reflète l'engagement collectif des membres du CCSC à s'aligner sur des normes plus strictes et à adopter des solutions éprouvées susceptibles de réduire les blessures graves dans l'ensemble de l'industrie », a déclaré M. Hawe.

À propos du CCSC

Fondé en 2022, le CCSC s'engage à favoriser des performances uniformes en matière de santé et sécurité et à réduire les blessures graves au sein de l'industrie de la construction. En s'appuyant sur des pratiques de sécurité de classe mondiale et en promouvant des mesures de sécurité proactives, le CCSC s'efforce de garantir que chaque travailleur rentre chez lui sain et sauf.

Parmi ses membres fondateurs figurent Aecon, AtkinsRéalis, Bird Construction Inc., Dragados Canada Inc., EllisDon Corporation, EBC Inc., Graham Construction Inc., Kiewit Corporation, Ledcor Industries Inc., Construction PCL, Pennecon et Pomerleau.

Pour plus d'informations, consultez le site du Conseil canadien de la sécurité dans la construction.

SOURCE Canadian Construction Safety Council