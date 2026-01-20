L'Identification précoce des risques critiques dans la construction peut sauver des vies

TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien de la sécurité dans la construction (CCSC), une coalition d'entreprises de construction de premier plan dédiées à bâtir un Canada plus sécuritaire, a publié son Guide sur les risques critiques. Il s'agit d'un cadre complet conçu pour prévenir les blessures graves et les décès dans l'industrie de la construction.

« La sécurité est une responsabilité partagée, cela ne devrait jamais représenter un avantage concurrentiel », affirme Ryan Tones, Président de Peter Kiewit Sons ULC. « Ce guide s'appuie sur l'expertise combinée de nos entreprises membres et renforce notre engagement envers la transparence et la collaboration pour rendre notre industrie plus sécuritaire pour tous ».

Ce nouveau guide identifie 13 risques critiques pouvant représenter des menaces importantes pour la sécurité des travailleurs et prévoit des éléments de vérification de départ sécuritaire pour aider à éliminer ou à réduire ces risques. Il permet aux travailleurs de première ligne de confirmer que les contrôles ou les mesures de protection conçus pour prévenir les décès et les blessures graves sont en place.

Les listes de vérification de sécurité avant la tâche sont conçues pour encourager les travailleurs à avoir des conversations enrichissantes sur ce que signifie réellement accomplir une tâche impliquant des risques critiques et ce qu'ils doivent faire pour s'assurer que les travaux commencent de manière sécuritaire, contrôlée et consciente des risques. Toute personne effectuant un travail est encouragée à adopter une approche de « poursuite / arrêt » afin de s'assurer que le travail ne commence qu'une fois les contrôles et les mesures de sécurité appropriés en place.

« Le Guide sur les risques critiques a été créé pour protéger et autonomiser les travailleurs de première ligne et valoriser une approche de s'assurer que les contrôles et les moyens de prévention sont en place avant de débuter une tâche plutôt que de se contenter d'arrêter le travail si quelque chose ne va pas », explique Peter Lineen, vice-président exécutif SSE, Bird Construction.

Les 13 risques critiques

Les risques critiques sont inhérents à l'industrie de la construction et, s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent entraîner des décès ou des blessures graves qui bouleversent une vie. Le CCSC a identifié les 13 risques critiques suivants :

Travailler en hauteur;

Travailler à proximité d'équipements mobiles;

Perturbation du sol et excavation;

Isolation d'énergie;

Espace clos;

Levage et gréage;

Conduite;

Interaction avec le public;

Travailler près de la circulation;

Travailler près de l'eau;

Travailler près d'une voie ferrée;

Matières dangereuses;

Travailler près de sources radioactives.

Vérifications de départ sécuritaire

Chaque risque critique comprend une série de questionnements, des énoncés simples pour confirmer que les contrôles appropriés sont mis en œuvre. Ils incluent aussi des schémas faciles à suivre pour aider les travailleurs à comprendre les étapes à suivre afin d'assurer un environnement de travail sécuritaire.

Les Vérifications de départ sécuritaire incitent les employés à identifier :

Les étapes ou les responsabilités qui peuvent être confuses.

Tout facteur pouvant entraîner des erreurs.

Tout facteur qui rend la tâche difficile à accomplir.

Comment résoudre les problèmes avant de commencer une tâche, quand arrêter de travailler et quand demander de l'aide.

Téléchargez ici le guide sur les risques critiques du CCSC.

Note : Le CCSC souhaite reconnaître et remercier l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz pour avoir permis l'accès/la reproduction du matériel développé dans le Rapport 459-1 (2021) - Vérification des travaux de démarrage.

À propos du Conseil canadien de la sécurité dans la construction

Fondé en 2022, le CCSC s'engage à favoriser une performance de sécurité cohérente et à réduire les blessures critiques dans l'industrie de la construction. En tirant parti de pratiques de sécurité de classe mondiale et en défendant des mesures de sécurité proactives, le CCSC s'efforce de s'assurer que chaque travailleur rentre chez lui en sécurité.

Les membres fondateurs incluent Aecon, AtkinsRéalis, Bird Construction inc., Dragados Canada inc., EllisDon Corporation, EBC Inc., Graham Construction Inc., Kiewit Corporation, Ledcor Industries inc., PCL Construction, Pennecon et Pomerleau.

Pour plus d'informations, visitez le site Web du CCSC.

